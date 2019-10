Cali vs. Santa Fe, partidazo para mantenerse dentro de los ocho

Deportivo Cali e Independiente Santa Fe se juegan un partido crucial en la Liga II-2019. Este sábado, desde las 5 de la tarde, ambos equipos se enfrentan en Palmaseca por la fecha 17.

La constante rotación de la nómina y exponer a una gran mayoría de juveniles en el pasado juego contra Junior ha causado molestia en hinchas y algunos ex directivos, que incluso se manifiesta en el poco movimiento de boletería registrado hasta este viernes. Así como ha hecho muy buenas presentaciones el algunos partidos, en otros ha dejado muchas dudas, especialmente en la parte defensiva.



En Palmaseca será el compromiso de dos necesitados, porque los azucareros suman 26 unidades, mientras los cardenales tienen 24, con Once Caldas (noveno) respirándole en el cuello.



En cuanto a novedades en el local, es probable que regresen el lateral Juan Camilo Angulo y el zaguero central Richard Rentería, quien ha recibido el pertinente seguimiento del Departamento Médico del club después del golpe en la cara sufrido en el clásico 287.



Las bajas confirmadas son las de los volantes Agustín Palavecino, quien no le alcanzó a recuperarse de una lesión muscular, y Andrés Balanta, actualmente con la Selección Colombia Sub-23 y volverá el lunes, después del último partido amistoso del combinado tricolor. Precisamente con el tema de Balanta se habilitará a Darwin Andrade, que acumuló cinco tarjetas amarillas, pero haría parte del once inicialista.

Santa Fe quiere su arco en cero

El cardenal lleva ocho partidos sin recibir gol, siendo la clave del renacer albirrojo y el bastión para semejante remontada en el campeonato.



Solamente Andrés Pérez, por lesión, se perderá el juego en Palmaseca. De resto, Harold Rivera contará con lo mejor de su nómina, dándole titularidad los que venían ganando, pues a mitad de semana contra Huila no le funcionó la rotación en algunos puestos.



Santa Fe es octavo y no quiere salir más del selecto grupo, pues sueña con sorprender en los cuadrangulares.

Alineaciones probables

Deportivo Cali: Johan Wallens; Juan Camilo Angulo, Danny Rosero, Richard Rentería (Francisco Delorenzi), Darwin Andrade; Andrés Colorado (Juan Carlos Caicedo), Christian Rivera, Carlos Rodríguez, Déiber Caicedo; Féiver Mercado (Andrés Arroyo) y Juan Ignacio Dinenno. D.T.: Lucas Pusineri.



Santa Fe: Leandro Castellanos; Carlos Mario Arboleda, Fáiner Torijano, Nicolás Hernández, Federico Arbeláez; Daniel Giraldo, Sebastián Salazar; Maicol Balanta, John Velásquez, Fabián Sambueza; y Jefferson Duque.

D.T.: Harold Rivera.



Árbitro: Jhon Alexander Ospina.



Estadio: Palmaseca.



Hora: 5:00 p.m.



TV: RCN.



Redacción Futbolred