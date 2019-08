Once Caldas volvió a empatar: 2-2 contra Patriotas

Una deuda por saldar tenía el Once Caldas en la séptima fecha de la Liga contra Patriotas, pues debía sumar su segunda conquista del campeonato, pero solo le alcanzó para empatar 2-2, resultado que aún lo deja con la caja descuadrada.

Tras el inicio del partido, la visita fue la primera en pronunciarse a los dos minutos de competencia a través de un zurdazo de media distancia del atacante Carlos Rivas, el cual se perdió por el lado izquierdo del pórtico norte del estadio Palogrande.



El zapatazo de Rivas se convirtió en la chispa que le dio detonación al fútbol ofensivo de los manizaleños, quienes con un medio campo dinámico se acercaban a la puerta de Eder Chaux, situación que obligó al central Jerson Malagón a generar un rechazo que terminó en el primer tiro de esquina.



El cobro lanzado desde la arista suroriental quedará en el recuerdo de Diego Peralta, quien después de un rechazo sacó un remate seco que se paseó entre los defensores boyacenses y terminó en el fondo de la red lo que significó la apertura del marcador y el gol mil de los caldenses en torneos cortos.



El de Tunja no decayó ante la adversidad y de frente buscaba la paridad, evidencia de las contantes envestidas de Rivas, de las advertencias de Brayan Fernández y del postazo de Freddy Salazar, acciones que pusieron cerca del ahogo al local.



Aunque los cafeteros aguantaban la presión ofensiva de su contrincante, no consiguieron mantener el cero en su puerta y Fernández aprovechó una desatención defensiva para igualar el resultado.



El tanto de Brayan no apaciguó al dueño de casa, que volvió a adueñarse de la pelota y se anunciaba, pero sus revoluciones no surtieron efecto y en cambio, en una falta sobre el ex Once Caldas Freddy Salazar perdieron por expulsión al lateral David Gómez.



La salida de Gómez hizo necesario el ingreso de Johan Carbonero por Edis Ibargúen, en el segundo tiempo, dada la necesidad de reingeniería a la propuesta táctica de los manizaleños, en la que Johan no podía irse directamente al ataque, sin embargo, el hambre de victoria llevó al juvenil a marcar un espectacular golazo cuando accionó un disparo de mitad de cancha con el que bañó a Chaux, luego del error de Maicol Medina, que perdió el balón en el mismo sector.



La supremacía ‘blanca’ parecía que le iba entregar el segundo triunfo del rentado a los orientados por Hubert Bodhert, no obstante, Patriotas también tenía sus armas y en un lance de 35 metros de Kelvin Osorio, que quemó el césped e infló la red custodiada por Gerardo Amílcar Ortiz, se sentenció el 2-2.



Incluso, el final del encuentro estuvo cargado de emociones porque los tunjanos pusieron en aprietos a su rival, que pudieron conservar la paridad, gracias a la excelente actuación del capitán Andrés Felipe Correa y al salvador Ortiz, que en una jugada definitiva controló tres remates simultáneos del contrario.

Síntesis

Once Caldas: Gerardo Amílcar Ortiz (7); David Gómez (4), Diego Peralta (7), Andrés Felipe Correa (8) y Elvis Mosquera (6); Juan David Rodríguez (6) y Sebastián Guzmán (6); Darío Rodríguez (6), Javier Reina (6) y Marcelino Carreazo (6); Edis Ibargüen (6). D.T.: Hubert Bodhert.



Patriotas Boyacá: Eder Chaux (4); Israel Alba (6), Jerson Malagón (5), Martín Payares (5) y César Hinestroza (6); Maicol Medina (4); Jhon Freddy Salazar (6), Almir Soto (6), Kelvin Osorio (7) y Carlos Rivas (7); Brayan Fernández (7). D.T.: Diego Corredor.



Partido: Intenso.



Cambios en Once Caldas: Johan Carbonero (8) por Edis Ibargüen (1 ST), Miguel Nazarit (SC) por Darío Rodríguez (25 ST) y Enrique Serje (SC) por Javier Reina (31 ST).



Cambios en Patriotas Boyacá: Jhon Arias (5) por Almir Soto (12 ST), Cristian Barrios (SC) por Jhon Freddy Salazar (23 ST) y David Castañeda (SC) por César Hinestroza (28 ST).



Goles de Once Caldas: Diego Peralta (7 PT) y Johan Carbonero (11 ST).



Goles de Patriotas Boyacá: Brayan Fernández (27 PT) y Kelvin Osorio (36 ST).





Amonestados Once Caldas: Darío Rodríguez (10 ST), Johan Carbonero (12ST), Andrés Felipe Correa (40 ST) y Diego Peralta (45 ST).



Amonestados Patriotas Boyacá: Jerson Malagón (32 ST) y Eder Chaux (45 ST).



Expulsado en Once Caldas: David Gómez (41 PT).



Expulsado Patriotas Boyacá: Brayan Fernández (41 ST)



Figura: Johan Carbonero (8).

Estadio: Palogrande.

Asistencia: 7.372 espectadores.

Taquilla: No suministrada.

Árbitro: Éder Vergara Lora (7).



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales