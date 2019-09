Huila salvó un punto en el último minuto contra Cúcuta

Pese a la necesidad de sumar de a tres puntos por su posición incómoda en el descenso, el equipo del profesor Bernal no se vio cómodo en la cancha a lo largo de los noventa minutos y casi siempre permitió que el visitante le manejara la pelota. Lo intentaron jugadores como Ordoñez, Duarte, Garcés y Rivera, pero fue evidente que cuando las cosas en lo deportivo no salen, la cabeza se calienta y fútbol no aparece.

Muy pocas opciones generó el local, le faltó un hilo conductor y no tuvo peso en el frete de ataque. Muy pocos balones claros le llagaron a su delantero Duarte, porque fue poco productivo en trabajo de Garcés y Amaya por bandas.

La visita a través de Mateo Cardona se fue arriba en el marcador cuando el cronometro marcaba el minuto 32. Cardona aprovechó el centro de Castro por oriental y libre de marca llegó desde atrás para vencer al golero Banguera. Error calcado al presentado el día domingo frente al Tolima en el clásico. De ahí en adelante el local tuvo que remar el doble.



Con el resultado a cuestas Huila lució mucho más impreciso y en su propuesta futbolística nada le salía.



Para el complemento el técnico Bernal excluyó al volante Ordoñez y envió a la cancha al antioqueño Diego Echeverri para tratar de buscarle un socio al solitario Duarte.

El segundo tiempo fue una fiel copia de la primera parte, con un Huila que no tenía claridad en las ideas y un Cúcuta que cada minuto se agigantaba más con el resultado a su favor.



Sin varios de sus titulares por decisión técnica hay que decir que este Cúcuta juega bien, trata bien la pelota y es muy ordenado. Por su producción no lo veo comprometido con el descenso.



Cuando todo apuntaba a una nueva derrota de los de casa, el cucuteño Omar Duarte salvó la noche con el gol del empate al minutos 48, luego del tiro de esquina levantado por Garcés desde el sector de occidental. Con rabia Duarte que le ganó a los central López y García cantó el gol que hace rato le era esquivo.



Ahí terminó el partido el central Lisando Castillo, en medio de la molestia del profesor Sanguinetti que vio como en las postrimerías del partido se escapaban los tres puntos.

Mañana Huila comenzará a preparar de nuevo el clásico del día domingo en el Murillo Toro de Ibagué frente al Tolima.



Lo único cierto es que el panorama cuando solo restan once jornadas, es cada día más difícil entiendo que los rivales comprometidos en el descenso como Unión en la cancha y Rionegro desde el escritorio siguen sumando.

Síntesis

Huila: Giovanni Banguera (6); Geovan Montes (6), Víctor Moreno (6), Jean Pestaña (6), Luis Mosquera (6); Michael Ordoñez (6); Andrés Amaya ( ), Harold Rivera (), Diego Moreno (), Bayron Garcés () y Omar Duarte (5)

D.T: Jorge Luis Bernal



Cúcuta Deportivo: Juan Camilo Chaverra (6), James Castro (6), Brayner Barcia (6), Javier López (6), Diego Sánchez (6); Alexis Hinestroza (6), Harrison Mancilla (6); Andrés Sarmiento (6), Mateo Cardona (7), Wilder Guisao (6); Carmelo Valencia (6).

D.T: Guillermo Sanguinetti



Partido: Bueno

Goles del Huila: Omar Duarte (48ST)



Goles del Cúcuta: Mateo Cardona (32 PT)

Cambios en Huila: Diego Echeverri (5) por Michael Ordoñez (1ST), Brayan Moreno por Harold Rivera (25ST), Jonathan Pérez por Andrés Amaya (43ST)



Cambios en Cúcuta: Luis Miranda por Wilder Guisao (24ST), John Hernández por Mateo Cardona (33ST), Jeisen Núñez por Andrés Sarmiento (41ST)



Amonestados en Huila: No hubo

Arbitro. Lisandro Castillo (7)



Estadio: Plazas Alcid

Asistencia: 500 aficionados aprox.

Taquilla: No suministrada



JOSÉ DIEGO CARDOZA SÁNCHEZ

El Tiempo

Neiva