¡Partidazo en Techo! Equidad empató 3-3 con América

América de Cali visitó a Equidad para jugar un partido válido por la fecha 13 de la Liga II-2019, acompañado por una gran cantidad de hinchas escarlatas, como es costumbre cada vez que juega en la capital. El equipo rojo tenía la intención de seguir en la parte alta de la tabla de posiciones acercarse al líder, Alianza Petrolera, que perdió este jueves contra Millonarios. El marcador final en el Estadio de Techo fue de 3-3, dejando ver a los aficionados un partidazo.

En la primera parte, el partido mostró una enorme intensidad por parte de los dos equipos, con grandes duelos por las bandas. No obstante, el equipo local se fue en ventaja muy rápido, en el minuto 18, con un gol de cabeza de Gastón Poncet tras un centro preciso de de Andrés Correa.



El equipo visitante mostró que esta muy fuerte desde la parte mental, pues en la siguiente jugada fueron al ataque y tras una imprudencia del defensor asegurador que fue con todo sobre Yesus Cabrera y juez central no dudó en pitar el penal. Michael Rangel no dudó y transformó la pena máxima en gol.



El empate le dio un envión anímico importante al visitante, que arrinconó a Equidad contra su propio arco con mucha intensidad a pesar de no crear grandes oportunidades de gol. Sin embargo, en el minuto 28 América encontraba la recompensa a sus intenciones y anotó el segundo, nuevamente con anotación de Rangel.



Los locales no quisieron ser menos y fueron al ataque en búsqueda del empate para hacer valer su localía y sobre el minuto 35, el uruguayo Matías Mier, anotó el 2-2 parcial. Frenético primer tiempo en el Estadio Metropolitano de Techo.



Para el segundo tiempo el ritmo no bajaría por parte de los equipos, que tenían la intención de ir por la victoria. Sobre el minuto 60 del partido se haría presente la polémica en el juego, pues el árbitro pito un penal bastante dudoso a favor de los locales, y que parecía ser fuera del área escarlata. Ajeno a las discusiones, David Camacho cobró la pena máxima para poner en ventaja a Equidad.



Nuevamente América debía ir por el empate. El equipo rojo tomo el control de la pelota, pero no encontraba alguna fisura en la defensa aseguradora que le permitiera crear opciones de gol, sin embargo, una pelota quita trajo la solución. En el minuto 68, Yesus Cabrera puso una pelota precisa luego de cobrar una falta de costado, para que Pedro Franco anotará un golazo de cabeza, poniendo cifras concretas en el marcador.



El equipo caleño terminó como dominador del juego y creo varias opciones para ganar el juego, pero la efectividad para anotar el cuarto gol y la gran actuación del arquero local, Diego Novoa, evitaron que los rojos se llevaran la victoria a tierras vallecaucanas.



Con este resultado América logra acercarse a la punta, a pesar de no conseguir los tres puntos en Bogotá. Los escarlatas se ubican en la casilla cinco de la tabla de posiciones con 23 puntos, mientras que los aseguradores se mantienen el posición 17 con 13 puntos.



