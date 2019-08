Envigado y Junior no se hicieron daño en el Parque Estadio

Con este resultado el conjunto envigadeño llegó a 11 puntos que le permiten estar una jornada más dentro del grupo de los ocho, mientras que Junior ajustó 10 unidades que lo dejan en la casilla nueve, con los mismos puntos que Independiente Medellín.

El primer tiempo entre naranjas y tiburones se vino a poner bueno después del minuto 26, cuando Alexis Zapata, por Envigado, lanzó un remate cruzado que pasó cerca del poste derecho del arco juniorista.



El conjunto local volvió a arremeter y en una jugada de pelota quieta, el defensor Humberto Mendoza, tuvo la mejor opción de la primera parte, tras un cabezazo que atajó a ‘quemarropa’ el arquero Viera.



La respuesta de los barranquilleros se presentó al minuto 31, con un remate de media distancia de Víctor Cantillo, que complicó al arquero Ernesto Hernández porque tuvo que mandar la pelota al tiro de esquina.



Luego contraatacó el naranja, esta vez con un pelotazo desviado de Jairo Palomino que no representó peligro para Viera, mientras que en el 44 fue Edwuin Cetré el que tuvo la última oportunidad de gol, con un disparo desde unos 27 metros que el arquero Hernández mandó al tiro de esquina de un manotazo.



Cabe destacar que en los últimos minutos del primer tiempo fueron para Junior, pues terminó arrinconando a través de juego ofensivo a Envigado en su propia área.



En el arranque de la parte complementaria el Junior comenzó dominando las acciones de gol, si bien al minuto ocho y nueve el arquero no tocó la pelota, sí asustaron a la gente de Envigado los disparos elevados de James Sánchez y Yohandry Orozco.



Sin embargo, en una jugada sorpresiva, al minuto 10, Envigado casi consigue la anotación, estuvo cerca Alexis Zapata, pero el defensor Jesús David Murillo rechazó la pelota casi en la línea de gol.



A partir de ese momento el partido tomó un tinte en el que el local apeló a la velocidad y el visitante al pase preciso y controlado.



Hubo mucho toque, pelotas rápidas, aunque sólo una opción en más de 20 minutos de juego: la pegada de tiro libre que tuvo Sebastián Viera que pasó por encima del travesaño (23 ST).



Las últimas acciones del compromiso fueron para los jugadores George Saunders, que mandó un disparo desviado de media distancia (39 ST); Jesús David Murillo, tras una jugada individual que terminó con un remate por encima del horizontal (42 ST) y un centro de Teófilo Gutiérrez, que se cerró hacia el arco y tuvo que rechazar el portero Ernesto Hernández al tiro de esquina (45+3 ST).



Sin más emociones terminó el encuentro entre antioqueños y barranquilleros. Ambas escuadras le quedaron debiendo goles a los casi 3 mil aficionados que se acomodaron en la tribuna del Parque Estadio.



En la octava fecha Envigado visitará a América de Cali, este domingo a las 7:45 de la noche. Junior, por su parte, recibirá a Once Caldas, el sábado, a las 5:00 de la tarde.

Síntesis

Envigado: Ernesto Hernández (7); Santiago Jiménez (6), Francisco Báez (6), Humberto Mendoza (6) y Luis Tipton (6); Jairo Palomino (5) y George Saunders (5); Arley Rodríguez (5), Yeison Guzmán (5) y Alexis Zapata (5); Wilmar Jordan (4).



DT: Eduardo Lara.



Junior: Sebastián Viera (7); Jesús David Murillo (6), Rafael Pérez (6), Germán Mera (6) y Fredy Hinestroza (6); Víctor Cantillo (6) y Luis Narváez (6); James Sánchez (5) y Yohandry Orozco (5); Edwuin Cetré (6) y Teófilo Gutiérrez (4).



DT: Julio Comesaña.



Partido: regular.



Cambios en Envigado: Michael López por Yeison Guzmán (28 ST), Iván Rojas por Jairo Palomino (33 ST) y Jhon Durán por Wilmar Jordan (39 ST).



Cambios en Junior: Edder Farías por James Sánchez (27 ST) y Luis González por Yohandry Orozco (40 ST).



Goles de Envigado: no hubo.



Goles de Junior: no hubo.



Amonestados: Jiménez, Báez, Durán (Envigado); Gutiérrez (Junior).



Expulsados: no hubo.



Figura: Ernesto Hernández (7).



Estadio: Parque Estadio.



Asistencia: 3.000 espectadores.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Wander Mosquera (8).



Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Envigado