Cali le ganó 3-2 al América y lo dejó comprometido en la tabla

En una tarde de golazos y un vibrante partido en ambos tiempos, Deportivo Cali se impuso 3-2 este domingo al América en el clásico 287, realizado en el estadio de Palmaseca ante 22.550 espectadores, en desarrollo de fecha 15 de la Liga Águila II-2019.

Los verdiblancos sumaron 26 puntos en el cuarto lugar, mientras los escarlatas se quedaron séptimos con 23, obligados a vencer el miércoles a Unión Magdalena o comprometen su permanencia entre los ocho.



Era un clásico de necesitados, de parte y parte. Los jugadores también protestaron ante la Dimayor al tocar el balón de un lado al otro y viceversa, pero después de 30 segundos comenzaron en serio. La eficacia del anfitrión y los errores del visitante enmarcaron este emotivo enfrentamiento en Palmaseca.



Richard Rentería y Edwin Velasco quedaron golpeados tras intentar ir por un balón en el cabezazo cuando Juan Ignacio Dinenno levantó mucho la pierna y golpeó en la cara a su propio compañero, por lo que Rentería tuvo que salir para el ingreso de Francisco Delorenzi.



La primera intención escarlata fue a los 10 minutos de parte de Duván Vergara, quien tras recibir pase de Yesus remató templado al palo izquierdo y Johan Wallens detuvo el balón.



El balón circulaba en ambas áreas, en un juego totalmente abierto. A los 18, Carlos José Sierra recibió de Michael Rangel frente al arco desde 25 metros, se acomodó y de zurdazo a media altura superó a Wallens sobre el palo derecho izquierdo para el 0-1, su tercero con la camiseta roja.



Por momentos la mala entrega les jugó una mala pasada a los ‘diablos’, que tuvieron que acudir a faltas peligrosas cerca al área, pero Juan Camilo Angulo no aprovechó con sus tiros libres, aunque sí lo hizo Féiver Mercado a los 32 al levantar un cobro –recostado a la derecha– sobre la barrera, describiendo una parábola que en la caída se le clavó a Neto Volpi a media altura. Otro golazo, empate 1-1 en un clásico intenso, en el que nadie le negaba una gota de sudor a la camiseta.



Vergara fue quien más trató de desequilibrar el bloque verdiblanco, y al mismo tiempo el que más sufrió con la fortaleza y a veces mala intención de los jugadores rivales.



Después de ese momento se vio más claridad en los locales, que se asociaron bien en los espacios que daba América, tanto que a los 41 por poco marcan el segundo, cuando Darwin Andrade llegó solitario por la izquierda ante una defensa desacomodada, pero su remate pegó en Juan Pablo Zuluaga y luego sin fuerza en el poste derecho.



Un error de Edwin Velasco en la adición permitió que Arroyo centrara y Volpi debió acostarse para evitar que el balón tuviera contacto con Dinenno.



En el complemento era apenas normal que no se presentaran variantes. Sin embargo, a los 6 entró Deiber Caicedo por Agustín Palavecino, aquejado por una contractura muscular.



Haberle cedido terreno y pelota al rival no fue una buena decisión de Alexandre Guimaraes, más cuando sabía que el Cali cuenta con jugadores de manejo, habilidad y velocidad. Rafael Carrascal estuvo desacertado en los pases y aparte de eso, desaparecieron jugadores como Sierra, Vergara y Rangel.



Sobre los 11 minutos, América estaba en terreno adversario pero de nuevo perdió el balón, le quedó al escurridizo Deiber Caicedo, la tocó a Christian Rivera y la descarga por derecha para Andrés Arroyo, quien metió un centro a media altura que encontró a Mercado y de palomita sentenció el 2-1 en favor de los azucareros.



Pero Carlos Sierra volvió a ser determinante, esta vez en el área al recepcionar un tiro de esquina de Yesus y de zurdazo concretó el 2-2.



Volpi había salvado dos opciones, pero a los 40 Deiber Caicedo, en otro error en salida de Sierra, tocó el balón a un centro de Angulo para el 3-2 definitivo.



Richard Rentería fue trasladado a una clínica en Cali para conocer su situación.



En la fecha 16 de la Liga, el Cali visitará al Junior el miércoles 9 de octubre (8:00 p.m.) al Junior, mientras que América será local ante Unión Magdalena a las 6:00 p.m.

Síntesis Cali 3-2 América

Deportivo Cali: Johans Wallens (6); Juan Camilo Angulo (6), Danny Rosero (6), Richard Rentería (SC), Darwin Andrade (6), Andrés Balanta (6), Christian Rivera (6), Agustín Palavecino (6), Andrés Arroyo (6), Féiver Mercado (8); Juan Ignacio Dinenno (6).



Cambios: Francisco Delorenzi (6) por Richard Rentería (7 PT), Deiber Caicedo (7) por Agustín Palavecino (6 ST) y Andrés Colorado (SC) por Féiver Mercado (45+1 ST). D.T.: Lucas Pusineri.



América: Neto Volpi (5); Juan Pablo Zuluaga (4), Marlon Quiñones (5), Pedro Franco (5), Edwin Velasco (5); Luis Alejandro Paz (6), Rafael Carrascal (4), Carlos José Sierra (7), Yesus Cabrera (6), Duván Vergara (7); Michael Rangel (5). D. T.: Alexandre Guimaraes.



Cambios: Matías Pisano (5) por Rafael Carrascal (27 ST), Gustavo Carvajal (5) por Duván Vergara (35 ST) y Jefferson Murillo (SC) por Luis Alejandro Paz (42 ST)



Goles: 0-1: Carlos José Sierra (18 PT). 1-1: Féiver Mercado (32 PT, de tiro libre). 2-1: Féiver Mercado (11 ST). 2-2: Carlos José Sierra (27 ST). 3-2: Deiber Caicedo (40 ST).



Amonestados: Juan Ignacio Dinenno (15 PT), Darwin Andrade (43 PT) por Cali. Pedro Franco (31 PT), Juan Pablo Zuluaga (13 ST), Carlos José Sierra (26 ST), Yesus Cabrera (29 ST) por América.



Expulsado: no hubo.



Partido: Intenso



Figuras: Féiver Mercado (8)



Estadio: Palmaseca



Asistencia: 22.550 espectadores (dato oficial).



Taquilla: no suministrada



Árbitro: Wílmar Roldán (7)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali