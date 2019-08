Cayó el invicto de Patriotas: perdió 1-0 contra Bucaramanga

Después de seis jornadas sin conocer la derrota en el Torneo Finalización, Patriotas cayó 0-1 ante el Atlético Bucaramanga, mediante un penalti que ejecutó Sergio Romero, en el minuto 7 del segundo tiempo.

El equipo boyacense tuvo la iniciativa a lo largo de los 90 minutos, pero careció de profundidad y de definición, situación que aprovechó el onceno santandereano para ser eficaz y anotar el único tanto del partido por la vía penalti, pese a que el cobro fue repetido y esta vez el ‘9’ leopardo no vaciló en vencer al meta Eder Chaux.



Fue más en su propuesta de buscar el arco contario, el equipo local que lo intentó por todos los medios pero no consiguió romper el equilibrio en la pizarra en la primera parte.



En esa búsqueda de abrir el marcador, el cuadro boyacense lo hizo con más insistencia y le sacó el máximo provecho al bochorno y a la falta de aire que se percibe cuando se juega a esta hora del cuando se juega a la altura del estadio de La Independencia.



El elenco del altiplano dominó por completo las acciones, con un buen trabajo de salida por las bandas, en las que Israel Alba y César Hinestroza buscaron la sociedad con John Arias y Fredy Salazar, quienes fueron los que más veces pisaron el área santandereana.



Fue el onceno tricolor el primero en inquietar al minuto 6 mediante un centro de Arias que llegó al corazón del área y es David Castañeda, quien peinó el balón que por poco sorprende al portero Cristian Vargas.



Luego fue mediante la pelota quieta, otra vez con Arias, quien ensayó un derechazo y el balón que se estrelló contra la valla lateral del arco de Eder Cahux. Después el que se acercó con peligro sobre la portería de Vargas fue el media punta Salazar, quien sacó un remate en diagonal que se fue rastrero sobre el bajante derecho.



A los 26 minutos, centro desde la izquierda de Arias y por el centro llegó al remate Salazar, pero se atravesó el centra Marvin Vallecillas y evacuó el balón. La primera aproximación ofensiva del visitante se presentó al minuto 30 por acción de Johan Caballero, quien no logró parar el balón y se desperdició la posibilidad de anotar

Sobre los 42 se presentó una falta al borde del área patriota en la que los del cuadro canario pidieron pena máxima, pero el árbitro central no lo consideró así. En el cobro estuvo Sherman Cárdenas y con un zurdazo acomodó una pelota que sobró el muro humano y obligó a que el meta Eder Chaux evacué con sus manos el peligro.



Luego del descanso, fue la plantilla amarilla la que se animó con un remate frontal de Gabriel Gómez y tres minutos después se presentó una doble mano en el área, ante un remate de Romero y es César Hinestroza, quien le puso las manos para detener el esférico.



Expulsado el lateral izquierdo y pena máxima que sancionó el árbitro Heider Castro. Cobró Romero y Chaux detuvo el penalti. Sin embargo, el central ordenó repetir el cobro, porque el asistente de oriental le informó que el meta Chaux se había adelantado.



Ejecutó Romero y esta vez sí pudo celebrar con un potente disparo arriba y al centro del arco para poner el 1-0.



Pese a tener un hombre menos, Patriotas buscó de nuevo el control de la pelota y el estratega tunjano Diego Corredor llamó al atacante Cristian Barrios en su afán conseguir profundidad y velocidad en zona ofensiva.



El local siguió en su propósito de lograr la paridad, pero no tuvo la intensidad que se esperaba pese a que se generaron dos acercamientos al arco de Vargas. En esa búsqueda de anotar estuvo muy cerca Kelvin Osorio que no logró conectar y la otra estuvo en los pies de Alba por medio de un tiro libre.



Por su parte, Bucaramanga no se echó para atrás y, por el contrario, esperó con mucho orden a su rival, con tres hombres de marca en zona medular y con un jugador como Sherman Cárdenas, que tuvo espacio para hacer la pausa y quien manejó muy bien los tiempos del compromiso.

Síntesis

Patriotas: Eder Chaux (6); Israel Alba (6), Jerson Malagón (5), Martín Payares (6), César Hinestroza (4); Maicol Medina (6), Almir Soto (5), Kelvin Osorio (6), Jhon Arias (7) Fredy Salazar (5) y David Castañeda (5). D.T.: Diego Corredor.



Bucaramanga: Cristian Vargas (7); Harold Gómez (6), Steve Makuka (6), Camilo Mancilla (6), Marvin Vallecillas (); Johan Caballero (5), Gabriel Gómez (6), Rafael Robayo (6), Sherman Cárdenas (7); Yuber Asprilla (5) y Sergio Romero (6). D.T.: Hernán Torres.



Partido: Aceptable.



Gol de Patriotas: no hubo.



Gol de Bucaramanga: Sergio Romero (7 ST, de penalti).



Cambios en Patriotas: Cristian Barrios (5) por Fredy Salazar (9 ST), Oswal Álvarez por David Castañeda (17 ST) y Stiven Lucumí por Israel Alba (38 ST).



Cambios en Bucaramanga: Luis Mena por Yuber Asprilla (17 ST) y Jean Pineda por Sergio Romero (40 ST).



Amonestados en Patriotas: David Castañeda (42 PT) y Jerson Malagón (43 ST).



Amonestados en Bucaramanga: Johan Caballero (11 ST), Steve Makuka (33 ST), Gabriel Gómez (43 ST) y Marvin Vallecillas (45’ + 1’).



Expulsado: César Hinestroza (6 ST).



Detalle: El árbitro central ordenó repetir el cobro del penalti de Sergio Romero, ante el llamado del asistente de oriental que le indicó que el portero Eder Chaux se había adelantado en el lanzamiento inicial.



Figura: Sherman Cárdenas (7).



Estadio: La Independencia.



Asistencia: 7.000 espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Heider Castro Gómez (6).



ULISES ORTEGA

Para EL TIEMPO

​Tunja