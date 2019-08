Bucaramanga nada que arranca: empató en casa 1-1 con Tolima

Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima pisaron el campo de juego del estadio departamental Alfonso López, para disputar compromiso válido por la fecha siete de la liga II – 2019. El equipo leopardo que estaba obligado a ganar, tendría un nuevo reto y era vencer al onceno tolimense en condición de local y retomar su camino de cara al grupo de los ocho mejores.

Los primeros movimientos en el partido evidenciaron que Bucaramanga tuvo la iniciativa tratando de jugar en profundidad, en el minuto 11 Gabriel Gómez sorprende con un remate de media distancia que envía al tiro de esquina el portero Montero. De otra parte, Deportes Tolima se mostró ordenado en defensa y ejerciendo presión en cada uno de los sectores de la cancha, para no permitir que el conjunto local hiciera volumen ofensivo en el último cuarto de cancha.



Sobre el minuto 15 del primer tiempo, Deportes Tolima anota el primer gol de la tarde por intermedio de Anderson Plata, que después de recibir un balón en el área chica, en una desatención de la defensa, remata sobre la parte central de la portería de Vargas que no pudo evitar el gol, decretando de esta forma el uno por cero a favor del visitante.



Terminaría el primer tiempo con la victoria parcial uno por cero para Deportes Tolima, que fue un onceno corto entre líneas y con presión alta, mientras que Bucaramanga, evidenció ser un equipo sin ideas en el medio campo y con imprecisiones en línea defensiva.



Para el segundo tiempo, muy temprano sobre los 5 minutos, Atlético Bucaramanga iguala el marcador, a través, del recién ingresado Yuber Asprilla, quien recibe un balón en el área chica y empuja la esférica de forma rasante, sobre el palo de la mano derecha del portero Montero que nada pudo hacer, de esta manera el marcador uno por uno.



Atlético Bucaramanga seguía intentando convertir el segundo gol, en el minuto 25, es anulada una opción clara de anotar para el jugador Asprilla, por fuera de lugar evidenciando que los jugadores Caballero y Asprilla ingresados para la segunda mitad, le dieron mayor salida por los costados para el conjunto leopardo, obligando a retroceder sus líneas a Deportes Tolima que apeló al contragolpe como alternativa ofensiva.



En el minuto 35 del segundo tiempo, Anderson Plata remata de media distancia balón que se va cercano al palo mano derecha de la portería leoparda, en una opción clara de gol para el Tolima. Ahora bien, sobre el minuto 37 de la segunda mitad, el juez central del compromiso Jorge Guzmán, no sanciona una aparente mano dentro del área del jugador Banguero, en lo que pudo ser pena máxima a favor del conjunto leopardo.



Sobre el minuto 43 del segundo tiempo, el juez central sanciona pena máxima a favor de Atlético Bucaramanga después de una mano dentro del área del defensor Robles. El encargado del cobro en el minuto 43, fue el jugador Sherman Cárdenas quien remata de pierna izquierda sobre el centro de la portería y el arquero Montero, ataja con su pierna derecha para evitar la derrota de su equipo.



Así pues, terminaría el partido con el empate uno por uno para dos equipos que manejaron el partido de forma alterna.

Síntesis

Atlético Bucaramanga: Christían Vargas (6), Harold Gómez (5), Steve Makuka (6), Camilo Mancilla (6), Marvín Vallecilla (6), Rafael Robayo (5), Gabriel Gómez (5), Jhon Pérez (5), Sherman Cárdenas (5), Sergio Romero (5) y Jean Paul Pineda (4). DT: Hernán Torres.



Tolima: Álvaro Montero (7), Juan Guillermo Arboleda (6), Julián Quiñones (6), Sergio Mosquera (6), Danovis Banguero (6), Carlos Robles (6), Larry Vásquez (6), Anderson Plata (6), Juan Pablo Nieto (5), Alex Castro (6) y Diego Valdés (5). DT: Alberto Gamero.



Partido: Bueno.



Goles Atlético Bucaramanga: Asprilla (5 ST).



Goles Tolima: Plata (15 PT).



Cambios Atlético Bucaramanga: Yuber Asprilla (6) por Pineda (1 ST) y Johan Caballero por Pérez (21 ST).



Cambios Tolima: David Centeno por Nieto (8 ST), Junior Hernández por Valdés (12 ST) y Guido Vadala por Centeno (39 ST).



Expulsados Atlético Bucaramanga: No hubo.



Expulsados Tolima: No hubo.



Amonestados Atlético Bucaramanga: Cárdenas (44 PT), Pérez (44 PT) y Gómez (13 ST).



Amonestados Tolima: Valdés (34 PT), Castro (46 PT), Robles (29 ST) y Quiñones (46 ST).



Detalle: Empate número 60 entre Bucaramanga y Tolima por torneos Dimayor en primera división.



Figura: Álvaro Montero portero Deportes Tolima (7).



Estadio: Alfonso López.



Asistencia: 1000 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Jorge Guzmán Bonilla (7).



JULIÁN CARREÑO

Para EL TIEMPO

Bucaramanga