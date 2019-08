América volvió a jugar bien y enterró a Santa Fe: le ganó 1-2

Lo de Santa Fe ya es para prender todas las alarmas. Enredado, con problemas arriba y abajo, borrando con el codo todos los avances que había tenido en los últimos tres partidos y lo peor, perdiendo otra vez en casa, 1-2 con América.

El resultado hunde al equipo que dirige Hárold Rivera en el último lugar de las dos tablas de 2019, la de la Liga y la de la reclasificación, y siembra serias dudas para el año entrante, si no logran cambiar el sistema de descenso: hoy comenzaría el 2020 a tres puntos de la zona de descenso. El problema es que para acabar con el descenso con promedio necesitan una reforma de estatutos de la Dimayor...



En el campo de juego, el partido fue parejo en el primer tiempo, pero en la primera jugada de la segunda etapa, en menos de 40 segundos, América tomó mal parada a la defensa y pegó primero: el argentino Matías Pisano metió un pase filtrado y dejó a Yesus Cabrera de frente al arco norte de El Campín. El atacante metió un tiro cruzado y venció al portero Leandro Castellanos.



De lo poco para rescatar de Santa Fe: recuperó un factor que le dio años de alegrías, los cobros de costado que terminan en goles. Así, Fabián Sambueza levantó un tiro de esquina y Fáiner Torijano metió la cabeza para romper el arco, a los 27 de la segunda etapa. Así, el equipo volvió a anotar en la Liga después de 635 minutos, la peor racha de la historia del club.



Pero el problema de Santa Fe ya pasa por la cabeza. El equipo se volvió frágil mentalmente. Recibe un golpe y no se levanta. Seis minutos después del gol de Torijano, América comenzó a tocar, tocar y tocar y de pronto, Michael Rangel se encontró en el área chica, listo para rematar tras un pase de Cabrera. 1-2 y partido terminado.



La racha sin goles se acabó. La de los partidos sin ganar en casa no: 14 y contando. Santa Fe se hunde en la cola de la Liga.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

​Subeditor de Deportes

En Twitter: @josasc