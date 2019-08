Alianza Petrolera venció 1-0 al Huila y salió de la zona del descenso

Alianza Petrolera y Atlético Huila medirían fuerzas en un compromiso entre dos equipos protagonistas en la zona del descenso. Para el onceno aurinegro, sería una obligación la victoria en condición de local, mientras que el visitante, con la intención de no permitir sumar a un rival directo en la tabla del descenso.

Sonaría el silbato del juez central, de inmediato rodaría la esférica en un partido que en los primeros minutos evidenciaría la iniciativa para Alianza Petrolera, que, abriendo la cancha por los costados, generó un par de opciones de gol que no pudo traducir en gol. De otro lado, Atlético Huila ordenado en defensa se replegó con dos líneas de cuatro para no permitir espacios a su rival.



En el minuto 24 de la primera parte el juez central del compromiso, otorgó un minuto de hidratación para los jugadores y equipo arbitral, tras los 37 grados de temperatura en el puerto petrolero. En lo futbolístico, sobre los 30 minutos del primer tiempo, Atlético Huila se hizo a la posesión del balón y no dejó progresar en fase ofensiva al onceno aurinegro, que buscaba afanosamente el gol.



Sobre el minuto 37 de la primera parte, Alianza Petrolera marcaría el primer gol a través de Cesar Arias quien recibió un pase filtrado del jugador Alzate e ingresando al área remato sobre el palo de la mano derecha del portero Banguera que se quedó sin opción, de esta forma se decretaría el uno por cero a favor del conjunto visitante y de paso al gol número 100 en la carrera deportiva del jugador Barranqueño Cesar Arias.



De esta forma, terminaría el primer tiempo con la victoria parcial uno por cero a favor de Alianza Petrolera, que fue más incisivo sobre la portería adversaria, frente a Huila que, aunque lució ordenado en defensa, adoleció de una propuesta un poco más ofensiva.



Para la segunda mitad, la propuesta ofensiva en los primeros minutos fue para el visitante, que abriendo la cancha por los costados buscó generar mayor volumen ofensivo en el último cuarto de cancha adelantando líneas, hecho que aprovechó Alianza para jugar al contragolpe aprovechando los espacios dejados por su rival.



Sobre el meridiano de la segunda mitad, Alianza Petrolera le imprimió mayor velocidad en el frente de ataque con el ingreso de Arango y Correa, dos hombres en punta que le dieron mayor presencia ofensiva, generando tres opciones de gol. Huila perdió el dominio de la esférica y por momentos se insinuó en ataque, pero sin ser contundentes para poder convertir.



En el minuto 47, sobre la parte final Cleider Alzate ahogó el grito de gol, después de un fuerte remate, el balón se estrella rebeldemente sobre el vertical izquierdo de la portería visitante. Culminaría el compromiso con la victoria uno por cero a favor de Alianza Petrolera, que sumó tres puntos de local y por el momento lo dejan a cinco unidades del descenso, casilla que ocupa el conjunto Atlético Huila que se fue derrotado del puerto petrolero.

Síntesis:

Alianza Petrolera: Ricardo Jerez (6), Carlos Pérez (6), Luciano Ospina (6), Jeisson Palacios (6), Farid Díaz (6), Juan Ríos (6), Fredy Flórez (7), Luciano Guaycochea (6), Cleider Alzate (6), Jhon Vásquez (6) y Cesar Arias (7). DT: César Torres.



Huila: Giovanni Banguera (6), Jonathan Pérez (6), Víctor Moreno (6), Jean Pestaña (5), Luis Mosquera (5), Diego Moreno (5), Michael Ordoñez (5), Diego Echeverri (5), Michael López (6), Byron Garcés (5) y Omar Duarte (5). DT: Jorge Luis Bernal.



Partido: Bueno.



Goles Alianza Petrolera: Arias (37 PT).



Goles Huila: No hubo.



Cambios Alianza Petrolera: Juan Guillermo Domínguez (5) por Guaycochea (14 ST), José Correa por Arias (19 ST) y Estefano Arango por Vásquez (22 ST).



Cambios Huila: Harold Rivera (5) por López (1 ST), Freyn Figueroa por Echeverri (20 ST) y Omar Montaño por Ordoñez (25 ST).



Expulsados Alianza Petrolera: No hubo.



Expulsados Huila: No hubo.



Amonestados Alianza Petrolera: Flórez (26 PT).



Amonestados Huila: López (44 PT), Pérez (8 ST) y Moreno (17 ST).



Detalle: Cesar Arias de Alianza petrolera anotó su gol número 100 en su carrera deportiva como jugador profesional.



Figura: Cesar Arias delantero Alianza Petrolera (7).



Estadio: Daniel Villa Zapata.



Asistencia: 1.800 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Oscar Gómez Flórez (8).



JULIÁN CARREÑO

Para EL TIEMPO

Barrancabermeja