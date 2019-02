Lista la programación de la séptima fecha de la Liga

La Dimayor publicó, este martes, la programación de la séptima fecha de la Liga que irá desde el martes 26 de febrero al jueves 28 del mismo mes. Entre los encuentros se destaca el clásico entre América y Santa Fe, en el estadio Pascual Guerrero.

Esta es la programación

26 de febrero



Alianza Petrolera vs Jaguares FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win Sports



Cúcuta Deportivo vs Atlético Huila

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: General Santander

Televisión: Win Sports



27 de febrero



Deportivo Pasto vs La Equidad

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Municipal de Ipiales

Televisión: Win Sports



Patriotas FC vs Once Caldas

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win Sports



Deportes Tolima vs Atlético Bucaramanga

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win Sports



Atlético Junior vs Envigado FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win Sports



28 de febrero



Rionegro vs Independiente Medellín

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win Sports



América de Cali vs Independiente Santa Fe

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win Sports



Millonarios FC vs Unión Magdalena

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win Sports



20 de marzo



*Atlético Nacional vs Deportivo Cali

Hora: Por definir

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Por definir

*Aplazado