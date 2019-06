Junior va con toda, contra Nacional, por su segunda final consecutiva

¡Qué oportunidad tiene hoy Junior! Convertirse en finalista de la Liga Águila I cerrando el Grupo B con un triunfo en Medellín frente a Nacional.

Más allá de hablar de equipos de distintas ciudades y sin una marcada rivalidad histórica, es claro que para un amplio margen de hinchas rojiblancos, llegar a la disputa de una estrella tras dejar al cuadro verde eliminado y minimizado en el fondo de la tabla, es un potencial hecho de amplio valor.



Y será Nacional el rival en el estadio Atanasio Girardot desde las 6:00 p. m., pero también Deportes Tolima, que a la misma hora jugará como visitante en Palmaseca frente al Deportivo Cali. El conjunto que orienta el samario Alberto Gamero, al igual que Junior, tiene 9 puntos y es segundo por diferencia de goles, en este ítem los de Barranquilla registran más 3, uno más que los pijaos.



Viera, quien es parte vital en las dos estrellas más recientes de Junior (2011 y 2018) y dos conquistas de Copa Colombia (2015 y 2017), ha disputado en total cinco finales ligueras con el equipo 'tiburón', junto a la final de Copa Sudamericana el año pasado.



En el presente juniorista no figuran los recuerdos de los días en los que abundaban las críticas por la pobreza colectiva mostrada en el campo. La llegada de Julio Comesaña, quien tras reemplazar como DT a Luis Fernando Suárez debutó en la actual Liga en la segunda fecha del cuadrangular superando 2-1 al Cali como visitante, marcó el comienzo de una racha a la que no le han faltado tropiezos, pero que ha estado marcada por el crecimiento.



“Desde que llegó (Julio Comesaña) dejó muy claro que este equipo tenía que jugar como el actual campeón y eso es lo que está demostrando y va a hacer en Medellín”, explicó el volante Fredy Hinestroza, quien fue figura en el triunfo 2-0 logrado en Barranquilla frente al Cali.



Junior entrenó ayer a puerta cerrada, con atención posterior a los medios de comunicación. A las 6:00 p. m. el plantel barranquillero viajó hacia Medellín, donde no vence a Nacional desde el 6 de noviembre de 2005. Aquella vez el juego quedó 1-0 con gol de Luis Cassiani, quien anotó a pocos minutos del final.

Posible formación:

Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Rafael Pérez, Willer Ditta, Gabriel Fuentes; Luis Narváez, Víctor Cantillo, James Sánchez, Sebastián Hernández, Fredy Hinestroza; Teófilo Gutiérrez. DT: Julio Comesaña.





Wilhelm Garavito

Redactor ADN

Barranquilla