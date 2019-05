Para Millonarios la ruta a la final pasa por Santa Marta

Millonarios no quiere soltar la final, que tiene amarrada, cerquita, a unos pocos pasos. Ha hecho un esfuerzo enorme en todo el campeonato para llegar, así que no puede dejar que se le escape, aunque cualquier cosa aún puede pasar. Este sábado tiene el siguiente escalón en Santa Marta contra Unión Magdalena (4 p. m.), y podría sentenciar de una vez el grupo si gana y no le gana Pasto al América.

A Unión Magdalena, Millonarios ya le ganó en el partido en El Campín, pero fue apenas 1-0, sin holgura. Pero este Unión se vino a pique en esta etapa de la Liga, pues no ha ganado ni un punto en el cuadrangular, es colero, eliminado y solo ha hecho un gol. Todo eso tiene que aprovecharlo Millonarios para no darle más largas al asunto y evitar sorpresas de último momento, porque si no gana le daría vida a Pasto y al América, que se enfrentan a las 6 p. m. en el Pascual Guerrero.



“Acá fue un partido duro, pero nosotros también haremos un partido duro allá. Podemos encontrar la clasificación ganando”, dijo el técnico Jorge Luis Pinto, quien ha mantenido la prudencia, pero también la confianza por lo mostrado hasta este momento por el equipo. “Unión es un buen equipo, tiene jugadores importantes; si estuvieron entre los ocho es por algo, y no nos vamos a confiar”, agregó el DT embajador.



Por lo tanto, la consigna es clara: Millonarios no va a salir a jugar hoy por un empate. Promete ir a Santa Marta con la misma convicción y propuesta ofensiva que ha tenido jugando de visitante, una de sus fortalezas, siendo el mejor de la Liga fuera de casa, con un 61,1 por ciento de rendimiento.



“Pinto no puede perder ni de local ni de visitante. Vamos a plantearnos bien allá, posicionándonos bien, y desde luego buscando el partido, de eso no hay la menor duda. Vamos a sobreponernos al clima, a esos detalles del medioambiente. De todas maneras sabemos que ellos han venido trabajando bien, y si están entre los ocho es por algo. No nos vamos a confiar de nada. Vamos a dar la pelea; es un partido duro, no es fácil, así se lo he dicho a mi equipo. Si no han ganado, lo van a buscar ahora. Hay que respetarlos. Hay que ir con todo a buscar el triunfo”, afirmó el DT.

Las ausencias

Millonarios ha tenido que sortear dificultades porque las lesiones lo han golpeado mucho, partido a partido, y ha tenido que hacerles frente. Sus jugadores suplentes, los que tuvieron que ir apareciendo en la titular por obligación, han cumplido. Hoy persisten las bajas: Matías de los Santos aún no está disponible, les tocará de nuevo a Paz y a Rambal en la defensa; lo hicieron bien en el juego pasado contra Pasto. Payares y Jaramillo también siguen ausentes.



Pero Millonarios confía en el equipo que tiene, con jugadores que andan en buen momento como Mackalister Silva, Cristian Marrugo y Santiago Montoya, el autor del gol contra los pastusos. “Va a ser un partido como los que hemos tenido: difícil, que, obviamente, nos va a decir mucho, si se da el otro resultado en el otro partido. Creo que vamos con esa ilusión, pero siempre con el respeto que merece un partido de finales”, dijo Montoya a Caracol Radio.



Sin embargo, una preocupación sí ronda al equipo, y es la ausencia obligada del portero Wuilker Faríñez para la última jornada del cuadrangular, contra el América, y para la eventual final si el equipo clasifica. Faríñez atajará hoy, pero después deberá reportarse a la concentración de la selección venezolana. Será el turno de Ramiro Sánchez.

La polémica

Durante la semana fue polémica la declaración del volante Santiago Montoya, quien aseguró que en esta etapa es normal que se puedan presentar incentivos para que el Unión venza a Millonarios. Sobre todo cuando Pasto y América esperan la caída del cuadro embajador para seguir en la pelea hacia la final. Estas conductas, de presentarse, son castigadas por el Código Único Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol, con suspensión y multa.



La atención estará en los dos juegos, porque si Millos no gana, América y Pasto jugarán motivados. “Contra Millonarios, independientemente de la posición en la que esté, todos los equipos hacen un partidos aparte; se quieren mostrar, siempre nos van a querer ganar”, dijo Montoya.

Unión quiere dañarle la fiesta a Millonarios

Con el objetivo de cumplirle a su hinchada con un resultado positivo en el último partido que jugará de local en los cuadrangulares, Unión Magdalena saltará este sábado al gramado del Sierra Nevada, en el que enfrentará al encopetado Millonarios de Pinto.



Unión tendrá la baja ya conocida de Ricardo Márquez y la suspensión de Johan Valencia por acumulación de tarjetas; Harold Rivera, parece tener claro que lo único que le queda es jugar por el honor.



El cuadro de Santa Marta a pesar de haber logrado el ascenso y llegar a los cuadrangulares después de 14 años, expone un fútbol que poco disfrutan los hinchas samarios; sin embargo, el cuerpo técnico cuenta con la bendición de las directivas.

Unión Magdalena es el único equipo del grupo que no ha podido sumar en las cuatro salidas anteriores, incluso en su última presentación cayó goleado 4-0 a manos de América de Cali.



Al gramado del Sierra Nevada, se dice que podría estar en la formación titular David Ferreira, además de la oportunidad para Fabián Cantillo.

Alineaciones probables:

Unión Magdalena: César Giraldo, Cristian Subero, Edisson Restrepo, Fernando Battiste y Yulián Gómez, Abel Aguilar, Juan Carlos Pereira, David Ferreira, Luis Carlos Arias y Hernán Luna.



Millonarios: Wuilker Fariñez; Andrés Román, Breiner paz, Álex Rambal, Felipe Banguero; Jhon Duque, César Carrillo, Juan David Pérez, Christian Marrugo, David Silva; Fabián González Lasso.



