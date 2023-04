El fútbol colombiano se vio empañado otra vez este domingo por nuevas acciones violentas, esta vez, ocasionadas por integrantes de la barra Los del Sur, antes del partido entre Atlético Nacional y América de Cali.

El partido no se pudo disputar luego de que se presentaran disturbios en la tribuna sur del estadio Atanasio Girardot. Antes de eso, la barra denunció que Atlético Nacional había roto relaciones con la hinchada y el club respondió con un comunicado en el que anunciaba que les habían suspendido algunos "beneficios económicos".

Lo ocurrido el domingo no solamente obligó a suspender el partido contra América, sino que dejó en duda la realización en Medellín del juego de Copa Libertadores entre Nacional y Melgar de Perú, programado para este jueves. Los directivos de Nacional están dispuestos a irse a jugar a otra ciudad.

(Puede leer: Lo que hay detrás de la pelea entre barra de Atlético Nacional y sus directivos).

Felipe Muñoz, líder de Los del Sur, salió en defensa de la barra

Felipe Muñoz, uno de los líderes de Los del Sur, aseguró que esa barra no comete acciones violentas y rechazó lo ocurrido en el estadio Atanasio Girardot el domingo.



“No voy a perder la oportunidad para rechazar y condenar siempre la violencia, sobretodo en el marco de una fiesta tan bonita como el fútbol", dijo Muñoz a 6 AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio. "Estamos tristes porque estoy haya sucedido, son sucesos muy distantes a la naturaleza histórica de la barra Los del Sur, rechazar y condenar estos hechos que sucedieron y no le favorecen a nadie", agregó.

Facebook Twitter Linkedin

Felipe Muñoz, músico y barrista. Foto: @ pipe3dc

Muñoz aseguró que las diferencias con la actual diferencia de Nacional son mucho más profundas. "No es fácil reducirlo únicamente de manera simplista, como lo ha hecho el presidente de Nacional y unos medios, a que se quitaron unas boletas y unos beneficios, es una manera un poco mediocre de mirar el asunto. Hay una situación de fondo y es el relacionamiento actual de la dirigencia del equipo con su ciudadanía y su hinchada, un montón de cosas que terminaron por explotar”, explicó.

(Le puede interesar: Angustiante video de policía herido tras caos de barras en Nacional vs. América).

A nosotros no nos dan una boleta como beneficio de nada, hace parte de un trabajo integral desde hace 24 años FACEBOOK

TWITTER

El líder de LDS asegura que la barra no recibe ningún beneficio de parte del club. “Nosotros no administramos, nosotros no recibimos beneficios, nosotros hecho trabajo contractual con Nacional hace mucho tiempo a través de nuestras empresas logísticas y de nuestras escuelas de fútbol, y de nuestras empresas de merchandising. Eso lo hacemos nosotros y lo hacen todos los equipos del mundo con sus barras", insistió, y dijo además que en eso no hay nada ilegal.



Sobre la afirmación del presidente Mauricio Navarro de que Nacional les entregaba 500 boletas y ahora retira ese beneficio, Muñoz aseguró: “A nosotros no nos dan una boleta como beneficio de nada, hace parte de un trabajo integral desde hace 24 años que tenemos relacionamiento con el club y con las administraciones municipales, y desde hace 10 años en un trabajo integro de logística y pedagogía, que hay en los barrios que se creó desde la administración más exitosa que ha tenido Nacional en su presidencia que es en la de Juan Carlos De La Cuesta, que dejó un montón de recaudos sociales importantes para Atlético Nacional y su entorno”.

Facebook Twitter Linkedin

Mauricio Navarro (der.), presidente de Nacional. Foto: Juan Camilo Álvarez. Futbolred

(No deje de leer: El psicólogo y músico que es líder de Los del Sur, barra de desmanes en Medellín).

Sobre los hechos de violencia, Muñoz dijo que la barra no comete actos violentos para protestar. "Eso no es coadministrar, es el uso de la legítima protesta pacífica que nosotros hemos ejercido desde hace un año. Lo de ayer (domigo), de parte de los actores individuales, que sean responsable de esos actos, no es lamentable, es triste”.

Más noticias de Deportes

DEPORTES