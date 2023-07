Liana Salazar va y vuelve, pero siempre está a la hora de celebrar con Santa Fe. Las fotos de los tres títulos de las leonas la tienen a ella como protagonista, en especial en este año, cuando el equipo logró su tercera estrella en una durísima final contra el rival que más puntos había conseguido en el semestre, América de Cali.



Tiene el espíritu de la leona y es una luchadora a toda prueba. Pero este año le sumó un factor que antes no tenía: en sus dos pasos anteriores por el club, entre 2017 y 2018 y de 2020 a 2021, había marcado 12 goles en 66 partidos. Este año hizo 10, más cinco asistencias, para ser líder del equipo en ambos aspectos; el primero, compartido con María Camila Reyes.



Salazar, incluso, podía pelear el título de goleadora de la Liga, que finalmente quedó en poder de Catalina Usme, del América, con 11 tantos. Pero Liana siempre puso por delante las necesidades del equipo de los logros individuales.

Santa Fe regresa a Bogotá con la estrella de la Liga femenina. Foto: @cesarmelgarejoa

“No he pensado en ser goleadora, son cosas que se han dado gracias al trabajo del equipo. No pienso en eso. La verdad, lo que quiero y anhelo en mi corazón es ser campeona”, dijo Liana antes de la final. Y se le cumplió con creces.



Junto a Nancy Viviana Acosta y la capitana Gabriela Huertas, que estuvieron también en los otros títulos de Santa Fe, Liana tiene la marca de haber conseguido tres estrellas en su carrera. Y a esa lista también se unió Kelly Ibargüen, quien lo hizo con tres camisetas distintas: la de América, en 2019; la del Deportivo Cali, en 2021, y ahora la de las leonas.



Liana no tenía en sus planes ser futbolista en principio. Un día estaba en el Instituto Pedagógico Nacional y la invitaron a jugar una ‘recocha’,

Liana Salazar. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Fuera del país

El fútbol la llevó a jugar en tres continentes y además le permitió sacar una carrera profesional: se fue becada a la Universidad de Kansas, en 2011, después de haber hecho parte del plantel de la Selección Colombia que jugó por primera vez un mundial de mayores, ese mismo año, y cuatro años después regresó con un título en Negocios Internacionales.



El fútbol profesional femenino todavía no estaba en los planes de los directivos, a pesar del clamor de las jugadoras tras superar la fase de grupos en el Mundial de Canadá 2015, donde también estuvo Liana. Por eso, decidió seguir jugando y se fue a Europa, para jugar con el Sudet, de Finlandia, en 2016.



La Liga comenzó en 2017 y el anhelo de los directivos de Santa Fe entonces era que, tal como el masculino, el equipo tenía que ser el primer campeón.



Y en medio de una torre de Babel, con estadounidenses, trinitarias, costarricenses y venezolanas, Liana ganó su primera estrella ese año.



También estuvo en 2020, a su regreso del Beijing Sport University, de China, que estaba en tercera división. Se despidió con el ascenso a segunda. Reforzó al Huila en 2018 para la Copa Libertadores y la ganó. Y luego, tras ganar de nuevo la Liga Femenina en 2020, se fue a Corinthians, con muy buen suceso.



Hoy, a los 30 años, Liana es la cuota de experiencia de un plantel muy rejuvenecido, con nueve jugadoras de 20 años o menos. “Acá las jóvenes nos han impregnado esa alegría de querer un primer título. Las ‘chiquiticas’, como yo les digo, vienen con esa hambre y esa ilusión, eso se le pega a uno bastante y es como si viviera una primera final”, explicó. Y ese espíritu lo quiere llevar a la Copa Libertadores, un sueño pendiente, pero vestida de rojo.





