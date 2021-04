Análisis: quedaron los que estaban, clasificaron seis grandes

Dos de los históricos del fútbol colombiano, uno de ellos sin jugar, clasificaron este domingo a las finales de la Liga: Junior de Barranquilla y el bicampeón América se quedaron con las dos últimas casillas para la disputa de la primera estrella de 2021, en un campeonato trastocado por la desafiliación del Cúcuta Deportivo, que obligó a jugar con solo 19 equipos, y a un desarrollo relámpago, por la pandemia de covid-19 y la necesidad de liberar fechas para la Copa América.

El fútbol no para: este lunes se realizará el sorteo de los cuartos de final, en los que Nacional, Santa Fe, Millonarios y Cali serán cabeza de serie. Pero en medio de la Liga local, también estarán en juego las copas Libertadores y Suramericana, con seis equipos colombianos en competencia, todos clasificados: además de Nacional y Santa Fe, estarán Equidad, Tolima, Junior y América, también en una maratón de partidos.



Las fases de grupos de los torneos de Conmebol se jugarán en un lapso de seis semanas y eso les deja poco tiempo de trabajo y descanso a los finalistas.

Solo en esta semana, los cuatro equipos de Libertadores (Nacional, América, Junior y Santa Fe) tendrán partido, aunque, por fortuna para ellos, será en suelo colombiano.



Pero casi todos tendrán que jugar fuera de sus estadios: Nacional en Pereira, contra Universidad Católica de Chile; América en Bucaramanga, contra Cerro Porteño, de Paraguay, y Santa Fe, como visitante contra Junior.



Y los de Suramericana, ni se diga: ambos deben ir a jugar a Brasil, en medio de restricciones para los vuelos desde y hacia ese país. Tolima visitará a Bragantino y Equidad, a Gremio. Esa misma situación la vivirá América en la siguiente semana, cuando tenga que jugar contra Atlético Mineiro. Y Junior y Nacional tendrán que viajar a Argentina y Uruguay, respectivamente.



En ese orden de ideas, Millonarios, que vuelve a disputar unas finales después de dos torneos sin clasificar, y Deportivo Cali, que ya quedó afuera de la Suramericana, cuentan con una ventaja desde el punto de vista de descanso y entrenamiento, pues tendrán semanas largas para entrenar y, además, aprovecharon la última jornada de la fase todos contra todos para darles descanso a algunos de sus titulares.



Si fuera solamente por lo mostrado en la fase todos contra todos, Nacional, el mejor local y el equipo más goleador del campeonato, es el favorito, en el papel, para salir campeón este semestre. Pero su campaña como visitante y el hándicap de los viajes por la Libertadores podrían igualar la lucha por la primera corona del año.



El gran perdedor fue el Medellín, que, pese a contar con un DT de mucho prestigio, Hernán Darío Gómez, se quedó afuera. El covid lo afectó mucho, pero en las últimas tres fechas, contra tres de los coleros, hizo un punto.



“Al hincha, en este momento no tengo claridad de decirle nada. En el balance del semestre, conseguimos un título (la Copa Colombia). Hubiese sido muy bueno conseguir los 29 puntos, sacamos 26 que no fue una decepción y en los últimos partidos nos faltó fuerza para sacar los resultados y estar entre los ocho”, dijo ‘Bolillo’.



