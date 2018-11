‘Rufay’ Zapata no va más en el 2018 con Santa Fe por lesión

Independiente Santa Fe perdió este miércoles 1-2 con Deportes Tolima, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga II-2018; sin embargo, la peor noticia la recibió con la lesión de Robinson Zapata, arquero y líder del equipo, que lo saca de competencia por lo que resta del año.

‘Rufay’ sufrió un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla derecha y no podrá actuar en el juego de vuelta contra el pijao, ni en la Copa Suramericana, en la que tiene que definir la semifinal frente al Junior, en Barranquilla.Zapata, que tuvo complicidad en el segundo gol del Tolima -obra de Marco Pérez-, se lesionó al minuto 45 del primer tiempo, tras un choque con su compañero Héctor Urrego, quien intentó despejar el balón y terminó llevándose por delante al guardameta.

🏥 [Departamento Médico] Diagnóstico inicial de Róbinson Zapata ➡️



Esguince del ligamento colateral medial de la rodilla derecha. Mañana se le realizará la valoración final para definir protocolo de recuperación e incapacidad. #FuerzaRufay 💪. — Ind. Santa Fe (@SantaFe) 15 de noviembre de 2018



Desde que cayó al césped de El Campín, se notó que el vallecaucano no quedó bien. Además de la lesión de rodilla, el arquero tuvo un golpe en su rostro, del que no se conoce su gravedad. Así, las indicaciones para Miguel Solís para que entrara en su reemplazo fueron inmediatas.



Según el médico Rafael Montaña, Robinson Zapata no alcanzará a estar para el juego del sábado, en la vuelta contra Tolima, ni el 24 de noviembre contra Junior, en Copa Suramericana; así, se perderá lo que resta del año. Santa Fe no tiene a sus dos arqueros principales, Zapata y Leandro Castellanos; así, el cardenal tendrá que afrontar sus próximos partidos con Miguel Solís y al juvenil Omar Rodríguez, quien todavía no ha debutado en el equipo profesional.