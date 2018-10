Leones empató y, por el momento, salva la categoría

Once Caldas y Leones empataron 0-0 en Manizales y el elenco antioqueño salvó, por el momento, el descenso a la categoría B, pero las opciones de bajar son muchas.



El irregular horario de fútbol en Manizales, un lunes, a las 6 p.m., benefició a la nómina suplente del caldense, a la cual le confiaron encarar el duelo, con el propósito de acercarse a la clasificación dentro del grupo de los ocho. Si se cumplía el objetivo ‘blanco’, el antioqueño se iba de una vez a la segunda división.



En los primeros minutos de competencia, los ‘felinos’ sintieron el acecho de su rival a través de Israel Alba, encargado de exigir en un tiro libre al arquero Arled Cadavid, quien minutos antes le había cortado un centro al lateral, y que en una tercera ocasión, con un pase de Alba a Mauricio Restrepo, le detuvo un remate al volante, así empezaba a convertirse en figura y mantenía a su equipo en la A.



Los manizaleños, sin peligro inminente en su pórtico, trataban de romper la resistencia del guardameta adversario, protagonista con sus intervenciones, incluso, estuvo acompañado de la suerte en algunos lances desviados, que no dejaban de preocupar a sus compañeros.



Los anfitriones, confundidos por pasajes del encuentro, insistían en su embestida sobre el área contrariara, sin quebrantar la resistencia de Arled, que pudo marcharse al receso con su pórtico en cero.



Si bien, el ‘albo’ tenía la iniciativa, el camino para llegar a los predios de Cadavid era difícil, solamente la pelota quieta era el tormento del cancerbero, expuesto constantemente a los asaltos de balón parado de Israel.



La respuesta de los ‘auriverdes’ fue en los pies de Roger Lemus, que perdió un duelo personal con el arquero Sergio Román, que le atajó un zurdazo al media punta, tras la asistencia de Sebastián Gómez.



La historia cambió a favor de los itagüiseños, quienes inquietaron reiterativamente a Román, que emuló a Cadavid, convirtiéndose en otro de los destacados del partido al mantener imbatible su cabaña.



Se intentaba darle emociones al encuentro, pero la capacidad deportiva de los futbolistas no permitió desarrollar una propuesta asertiva, lo que terminó en el aburrido compromiso sin goles y con uno Leones que aplazó su descenso matemático.



Síntesis



Once Caldas: Sergio Román (7); Israel Alba (7), Geisson Perea (6), José Luis Moreno (6) y Tomás Clavijo (6); Luis Sierra (5), Sebastián Guzmán (5) y Mauricio Restrepo (5); Marcelino Carreazo (5), Johan Carbonero (5) y Ray Vanegas (5). D.T.: Hubert Bodhert.



Leones: Arled Cadavid (8), Jonathan Marulanda (6), Anderson Angulo (6), Edisson Restrepo (6) y Diego Sánchez (5); Jherson Córdoba (5) y Sebastián Gómez (6); Jhon Sánchez (5), Roger Lemus (6) y Kevin Rendón (6); Antony Otero (5). D.T.: Luis Amaranto Perea.



Partido: Aburrido.

Cambios en Once Caldas: César Amaya (SC) por Johan Carbonero (18 ST), Juan Pablo Nieto (SC) por Sebastián Guzmán (25 ST) y Bismarc Córdoba (SC) por Ray Vanegas (29 ST).



Cambios en Leones: Yeison Zabaleta (SC) por Kevin Rendón (25 ST), Luis Gómez (SC) por John Sánchez (25 ST) y Dayron Mosquera (SC) por Roger Lemus (45 ST).



Goles: No hubo.



Amonestados Once Caldas: José Luis Moreno (37 PT) y Luis Sierra (35 ST).

Amonestados Leones: Jhon Sánchez (11 ST) y Sebastián Gómez (28 ST).

Expulsados: No hubo

Figura: Arled Cadavid (8).

Estadio: Palogrande.

Asistencia: 6.500 espectadores.

Taquilla: No suministrada.

Árbitro: Luis Trujillo Serna (6).



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA