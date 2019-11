A Leonel Álvarez no le disgusta la idea de dirigir a Millonarios

Tras la renuncia de Jorge Luis Pinto a la dirección técnica de Millonarios, el equipo está en busca del nuevo responsable del proyecto deportivo del club.



Ya hay algunos nombres que comienzan a sonar para llegar al banco azul. Pero la posibilidad de dirigir a Millonarios no es indiferente para muchos entrenadores, incluso para nombres que, en teoría, sonarían extraños para los hinchas.



A Leonel Álvarez, técnico campeón de Liga en dos ocasiones con Independiente Medellín, le preguntaron, en Fox Sports Radio Colombia, si le gustaría dirigir a Millonarios. Esta fue su respuesta:

Álvarez fue el símbolo de Atlético Nacional en la época de la gran rivalidad con Millonarios de finales de los años 80 y tuvo un duelo mediático muy fuerte con el entonces capitán azul, Eduardo Pimentel. Luego, jugaron juntos en la Selección Colombia, en la Copa América de 1991, dirigidos por Luis Augusto García.

Leonel aclaró que no ha tenido ningún contacto ni ningún ofrecimiento de parte de los directivos de Millonarios.

Leonel Álvarez no dirige desde marzo de este año, cuando fue despedido de Libertad de Paraguay. Y dio sus razones: “Son proyectos que no me seducen, son de cinco o seis meses, si me ofrecen un año no voy a poder disfrutar la Copa Libertadores. Si yo me siento con un directivo y me ofrece un año, ya está pensando en sacarme antes... Mi cuerpo técnico son seis y algunas veces me dicen que venga con solo tres".



Además de los dos títulos con Medellín (2009-II y 2016-I), Álvarez ganó una Superliga con Deportivo Cali (2015) y un título paraguayo con Cerro Porteño (2017). Dirigió también a Águilas Doradas y a la Selección Colombia, durante cinco partidos, en 2011.

