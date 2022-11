Hay un delantero en el fútbol colombiano que acumula dinamita en los guayos, que tiene el arco en la mira para explotarlo, que requiere de un mínimo de espacio para girarse y patear, y anotar y celebrar: ese es Leonardo Castro, el atacante que tiene al Deportivo Pereira ilusionado en la Liga, líder del grupo A, y que desafía este miércoles a Independiente Santa Fe (6:15 p. m.).

Castro tiene 30 años. Es un delantero ya curtido. Con trajín y con muchos goles. Goles a base de esfuerzo. Regresó en enero al Deportivo Pereira, club en el que se inició como profesional, para demostrar que esa plaza le gusta, que esos colores le sientan, y que está más vigente que nunca, luego de su paso por el Independiente Medellín,donde ganó una liga y dos Copas Colombia.



Castro está en un momento espléndido, tiene 10 goles en la Liga y acecha a Jéfferson Duque, el delantero de Atlético Nacional que ya está fuera de competencia. Así que Castro va por el botín de oro, pero antes de eso, y por sobre todo, Castro quiere guiar a su equipo hacia la final.



“Estoy contento por el momento que estamos viviendo. Esto es gracias al gran grupo que tenemos. Lo más importante de estos cuadrangulares era empezar con pie derecho y se pudo lograr con un buen espectáculo”, dijo Castro el domingo luego del partido que le ganaron al Junior, de manera vibrante, 4-3.



Ese día, Castro fue un delantero problema para Junior: imparable, dolor de cabeza permanente. Su gol fue con su sello, un giro y un remate al palo contrario del que voló el portero Sebastián Viera. Castro fue el mejor de la cancha. Pero hace rato que viene figurando, y tiene alas, quiere título para los matecañas.



“Este Pereira está para grandes cosas, para pelear final. Nuestro sueño es quedar campeones y estamparle la primera estrella al ‘grande matecaña’. Para nosotros los hinchas sería un orgullo ser campeones y dejar historia en el equipo”, dijo Castro en Win Sports.

Castro define de zurda, o de derecha, le gustan las paredes, las aprovecha, pero además es veloz y tiene precisión en su remate. Así, con esas características, es como se ha convertido en el delantero de moda.

Castro, un trabajador del gol

Leonardo Castro, delantero del Pereira. Foto: Dimayor

Si le preguntan de dónde viene, él responde que salió de la nada. Y así fue. Leonardo Castro, que nació en el municipio de El Tambo, en el departamento del Cauca, y que acumula 91 goles en su carrera, tuvo una aparición algo fortuita. La propia vida le fue abriendo el camino. Su sueño era jugar fútbol, aunque para ello primero tuviera que ganarse la vida, como fuera.



Castro es un trabajador, no solo un obrero del área, sino de la vida. Desde muy pequeño incursionó en la vida laboral para ayudar a su familia. Fue obrero, pero eso no fue lo suyo; luego trabajó en domicilios de productos agropecuarios, pero eso tampoco era lo suyo; así que no tuvo problema en dedicarse un tiempo a la recolección de basuras, para una empresa de aseo, y eso tampoco era lo suyo, pero allí llegó como el mejor refuerzo para el equipo de fútbol empresarial. Entonces su vida laboral le abrió campo a su vida deportiva.



Ya se rumoraba en la ciudad que un joven goleador hacía estragos en el área, pero faltaba que su oportunidad real se concretara. Probó suerte por otros lados, La Equidad, Envigado y Barranquilla, y nada. Pensó en tirar la toalla. Pero su destino era regresar a Pereira. Allí lo estaba esperando su destino. Leonardo Castro no desaprovechó su oportunidad. Se hizo profesional a los 22 años, y desde entonces es goleador.



Debutó con el profesor José Fernando Santa en 2014 en un partido contra Boca Juniors de Cali. Ese día hizo gol. No logró el ascenso, pero él sí alzó vuelo. El Independiente Medellín fue por él y se lo llevó en 2016. En el DIM fue campeón, pero cuando mejor iba, las lesiones mermaron su carrera, fueron la incómoda zancadilla. Una de ellas, la que más temen los futbolistas: ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, que lo sacó de las canchas por 6 meses.



En 2021 el DIM le dio carta de salida, así que Castro, con muchos goles a cuestas, regresó a su Pereira. En el primer semestre hizo 9 goles y ahora anda derecho. Es pieza clave del equipo de Alejandro Restrepo, que lidera el grupo A. “En lo personal estoy muy contento porque he tenido la confianza del profe, a todos nos ha dado esa confianza y eso es lo que hace que el equipo esté donde esté en este momento”, agregó el goleador.



Su siguiente desafío será hoy contra Santa Fe, equipo que ya tiene analizado. “Sabemos cómo viene jugando Santa Fe, es un equipo de mucha jerarquía, tiene un excelente técnico y creo que será una final. Hay que ir con la mentalidad de traernos los tres puntos”.



Castro, que fue campeón centroamericano con la Selección Colombia en 2018, se perdió el reciente microciclo del seleccionado de mayores, por una lesión. Pero no se afana. Sus oportunidades ya llegarán, sobre todo si sigue con ese ritmo frenético del gol.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

