Leonardo Castro vive para el gol. Es lo que sabe hacer, lo que lo desvive. Lo que sueña dormido y lo que sueña despierto. Llegó a Millonarios por eso, para eso, pensando en eso, porque domina ese arte de hacer goles, ese es su oficio de todos los partidos, de todas las canchas. Y se tiene una confianza tan grande como El Campín. En el 2022 hizo 24 goles con el Deportivo Pereira, un montón. Acaba de ser el último goleador de la Liga con 15 tantos y además fue campeón, y por todo eso es que ahora está vestido de azul, y con ese pesado rótulo de goleador sobre su espalda de 30 años.

Cuando Castro habla, con ese acento caucano (nació en el Municipio del Tambo, pero creció en Pereira) sus respuestas también están adornadas de goles. La palabrita mágica es recurrente en su vocabulario, como aquel delantero que vive para eso y no piensa en otra cosa. Además, Castro deja claro que no es un goleador que contenga sus metas. Ahora que está en Millonarios no tiene problema en prometer que hará muchos goles, pues ese es su trabajo, lo que la hinchada espera, y él lo sabe, y afronta esa responsabilidad, y para que no queden dudas, en su estreno ya le hizo dos al Pereira, su exequipo, y va por muchos más, espera que así sea este sábado cuando tendrá su segundo desafío (luego del aplazado juego contra Toilima), contra Jaguares, en El Campín (6:20 p. m.). Castro habla y su palabra es promesa de gol.

Mano a mano con Castro

Facebook Twitter Linkedin

Leonardo Castro, jugador de Millonarios. Foto: MIllonarios FC

Después del debut oficial y hacer dos goles… cuéntenos, ¿cuánto pesa la camiseta azul?

Millonarios es un excelente club. Tengo algo claro siempre y es que camiseta que me pongo es camiseta que voy a hacer respetar. Lo hice en el primer partido y así tenemos que seguir el resto del torneo.



¿Qué significaron sus primeros goles en Millonarios contra Pereira?

Significa mucho. Con Pereira pasé muy buenos momentos y ahora hago parte de Millonarios y debutar de esa manera es algo que uno como futbolista anhela, y se me dio.



¿Ese fue un abrebocas para lo que viene?

Sí. Vengo pasando un buen momento, la verdad a eso me trajeron, ¡a hacer goles!, cada día hay que ir mejorando mucho más… obviamente esperen de mí muchos goles y entrega en el terreno de juego.



Los delanteros son de rachas, pero usted viene en gran momento desde todo el 2022. ¿Cómo conservar ese momento?

Con trabajo, con tranquilidad, con paciencia: van a ver partidos en los que no voy a poder marcar pero lo voy a entregar todo, ahí tiene que venir el profesionalismo, en la tranquilidad y saber que en cualquier momento el balón puede entrar, y si en uno o dos partidos no tenga la oportunidad de marcar, la tranquilidad tiene que ser más alta.



(Le puede interesar: Hincha que agredió a Cataño denunciaría al futbolista por 'lesiones personales')

Facebook Twitter Linkedin

Leonardo Castro, jugador de Millonarios. Foto: MIllonarios FC



Tranquilidad suya y de la gente…

La gente en ocasiones se va a desesperar, van a decir que me trajeron para hacer goles, pero hay partidos que se complican en ocasiones y es difícil marcar, pero se trabaja para eso.



¿Cómo manejar ese pesado rótulo de goleador?

Con profesionalismos, tranquilidad, paciencia, es trabajar día a día de la mejor manera, eso es lo más importante. En uno como goleador, que he venido en buena racha, hay que manejar eso.



¿Pensó vivir este presente y llegar a Millonarios como campeón y goleador?

No, la verdad que no, esto se da gracias al buen año que tuve, al buen momento que he venido pasando, así se abren muchas puertas y la mejor decisión que tomé fue Millonarios.



¿Jugar en Bogotá y con una hinchada tan grande qué significa?

Lindo, especial para mi carrera, es por el trabajo que hice en Pereira: lo más importante fueron los goles.



Su vida ha sido de mucha lucha, mucha batalla. ¿Este es un premio a su esfuerzo?

Me ha tocado luchar mucho, primero por llegar a ser profesional, trabajé muy fuerte para eso y la oportunidad que me dieron la supe aprovechar; este es el momento de recoger los frutos de tanto esfuerzo.

¿Cómo le pareció el funcionamiento del equipo en el primer partido oficial?

A pesar de aguacero que hubo en Pereira, el estado de la cancha, vi un equipo muy complejo, donde todos corren, todos meten; lo colectivo es algo que uno busca en un equipo y Millonarios lo tiene demasiado claro.



Ahora se encuentra con pasadores de gran talento que seguro le van a facilitar la tarea…

Sí, eso es algo para aprovechar al máximo, obviamente sé que ellos son talentosos y en cualquier momento van a filtrar un balón y ahí uno tiene que estar más pendiente.



¿Cómo va a ser esa competencia sana con Uribe y con Ruiz?

No, mirá que tranquilo, como decís vos, es una competencia muy sana, tengo al frente dos jugadores de demasiada experiencia, es aprovechar eso, sumar más experiencia a mi carrera me va a ayudar muchísimo.



¿Cuál es la principal instrucción que ya le ha dado Gamero?

Lo que siempre me dice es, a hacer goles, es lo más importante, también ayudar a marcar, ayudar a recuperar el balón y estar ordenado.



¿Qué le dijo Gamero tras el debut justamente con dos goles?

Contento, porque es saber que me llamaron para eso y en el primer partido marcar dos goles es algo ilusiona al equipo como a la hinchada.

Facebook Twitter Linkedin

Leonardo Castro, en entrenamiento con Millonarios. Foto: MIllonarios FC

¿Cada torneo es diferente, pero como sería este para mejorar lo que hizo en 2022?

Lo mismo, siempre trabajar honradamente, creo que es algo que lo hace a uno grande, y seguir marcando goles y llegar a quedar campeón.

el objetivo que tengo es de pasar el número de goles que hice el semestre pasado… FACEBOOK

TWITTER



Justamente, qué metas se trazó en Millonarios: ¿visualiza el título y una buena Copa Libertadores?

Sí, eso lo sueña uno, el objetivo que tengo es de pasar el número de goles que hice el semestre pasado…



¿Esa confianza se basa en que este es el mejor momento de su carrera?

Sí, es algo soñado. Porque uno como jugador y joven trata de ser mejor cada día, y este año quedar campeón y goleador es algo, como dice uno, inolvidable…



Si le pregunto por su gran virtud, la que lo hace diferente, ¿cuál es?

Siempre de ‘9’ ‘9’, es donde me identifico mucho más, pero si toca movernos de ahí, lo sé hacer de la mejor manera, y produzco opciones de gol y tengo pasegol.



¿La Selección Colombia está en su radar?

Sí, uno trabaja para eso, primero trabaja en lo personal, luego con el equipo y luego aspirando a un llamado a la Selección…



¿Cómo se imagina el estreno oficial en El Campín y el encuentro con la hinchada?

Me imagino el estadio lleno, no alentándome a mí, sino a todo el equipo, y nosotros haciendo un buen partido para que la hinchada se vaya contenta para la casa.

PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

Más noticias de deportes