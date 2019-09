¿Le cobraron la goleada? Leny Maturana no va más con el DIM

Independiente Medellín tiene cinco derrotas consecutivas en la Liga. De ellas, dos fueron contra su tradicional rival, Atlético Nacional, y ambas, por goleada, 5-2 y 1-4. Ese pésimo momento deportivo le costó la cabeza al DT Alexis Mendoza y ahora cobra una nueva víctima.

Cuando Mendoza dejó el cargo, DIM nombró como entrenador encargado a Leny Maturana, mientras cerraba la contratación de Aldo Bobadilla. "Los directivos me dijeron que si me va bien me quedo en el Medellín", declaró en conferencia de prensa.



Pues a Maturana le terminaron cobrando la segunda goleada frente a Nacional, en la que estuvo en el banco. El club anunció hoy su salida de la institución, al igual que la del entrenador de porteros Wilson Londoño y del observador Luis Fernando Jiménez.



"Compartimos hoy (miércoles) que los señores Leny Maturana, Wilson londoño y Luis Fernando Jiménez han finalizado su vínculo con la institución Para ellos nuestro agradecimiento por su gestión y nuestros mejores deseos por su éxito personal y profesional", anunció el Medellín en un comunicado oficial.

Bobadilla, exarquero del club rojo y campeón en 2009, dirigirá su primer partido este miércoles, frente a Once Caldas, en el juego de vuelta de los cuartos de final de la Copa Colombia.



