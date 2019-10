Castellanos, en busca de la marca y la clasificación con Santa Fe

Leandro Castellanos vive un momento dulce. Luego de superar una lesión que lo tuvo 9 meses sin actuar, el portero de Santa Fe regresó con todo. Lleva 9 partidos seguidos sin recibir gol, 816 minutos, superó su propio récord y va por el máximo registro, el de Otoniel Quintana –exarquero de Millonarios–, quien sumó 1.024 minutos en 1971.



Este domingo podría acercarse a esa marca, en el partido en el que Santa Fe enfrentará al Unión Magdalena en el estadio El Campín. Un juego clave para los cardenales, que aspiran a clasificar a los cuadrangulares, lo cual, hasta hace 9 partidos, cuando empezó su buena racha, parecía imposible.

La resurrección de Santa Fe se debe en gran parte al desempeño de su experimentado portero, que ha salvado a su equipo en cada partido. El invicto no ha sido casualidad ni se debe solo al trabajo de la defensa. Castellanos ha sido vital con sus intervenciones salvadoras.



En el partido de la fecha anterior contra el Cali, Castellanos fue gigante en un arco para evitar la derrota cardenal. En ese juego superó su récord de imbatibilidad, que estableció en 777 minutos, en 2017. Dejó atrás también a Julio César Falcioni, quien durante 770 minutos no recibió goles en 1981; a Roque Fontalvo, que duró 755 minutos sin recibir goles con el Deportes Tolima en 1972; a Pedro Antonio Zape, que estuvo 720 minutos invicto con el Deportivo Cali en 1974, y a José Fernando Castañeda, que completó 716 minutos sin recibir gol en 1989, cuando jugaba para Atlético Nacional.



En años recientes, el arquero que más se destacó por su récord de imbatibilidad fue Franco Armani, quien, en su paso por Nacional en 2013, dejó una marca de 704 minutos, contando partidos de Liga. Es la octava marca de la historia.



El rendimiento del portero cardenal ha sido esencial para el equipo. Estuvo a punto de perderse el juego contra el Cali por una sobrecarga muscular que sufrió en el partido contra el Huila, pero jugó. No quiere soltar la portería pues no solo persigue su marca, sino también la clasificación de Santa Fe, que tiene 25 puntos y le falta enfrentar al Unión, a Millonarios y al Atlético Nacional.



Castellanos es además el líder del equipo, el capitán, quien ha transmitido su experiencia para que Santa Fe siga aferrado a la clasificación.



