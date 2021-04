Leandro Castellanos: su nivel en Santa Fe y su sueño en la Selección

Cuando los rivales ya gritan el gol, cuando los hinchas ya se cogen la cabeza, para festejar o lamentarse, cuando los narradores ya sueltan la 'g' que sale poderosa de sus gargantas, cuando las cámaras esperan el toque de la pelota en la red, cuando el árbitro ya hace el gesto hacia la mitad de la cancha y alista el silbato, ahí es cuando aparece Leandro Castellanos, para frustrar toda el ritual del gol, para hacer su trabajo sucio, para poner sus brazos y salvar, una y otra vez a Santa Fe. Esa esa su misión.

Castellanos se arroja a cada pelota como quien se juega su presente, su futuro y su vida en cada remate. Se lanza a ella seguro, decidido, hábil, atento, oportuno. Parece que flotara en el aire, como en una postal eterna, mientras detiene disparos que parecen imposibles. En esta Liga sus atajadas han sido irreales, atajadas que ganan partidos. Apenas ha recibido 11 goles. Este martes, Castellanos tendrá otra batalla del arco, ahora contra Alianza Petrolera (8 p. m. TV de Win +), cuando Santa Fe sigue en su afanosa carrera hacia la clasificación.



Leandro habla con mucha seriedad, como si además de remates también atajara preguntas. Responde con la propiedad de un portero que a sus 37 años está lleno de jerarquía, pero también de humildad. Evita parecer pretencioso o egocéntrico en sus palabras. Sin embargo, admite que vive un gran momento. De eso habló con EL TIEMPO, dice que Santa Fe está otra vez para pelear el título, y confiesa que su gran sueño es volver a la Selección Colombia.



¿Cómo logró este nivel al que ha llegado en Santa Fe?

Todo el grupo pasa un momento importante. Es un trabajo de mucho tiempo, acaso de dos años con el profe Harold Rivera, con una idea, un ADN deportivo. El país ya conoce a qué juega Santa Fe, y eso hace que cada uno de nosotros tenga confianza al salir a la cancha.



Hay arqueros que ganan partidos. ¿Usted se considera de esos?

No me compete a mí decir eso, sería egocéntrico. Lo que sí trato es de hacer todo bien adentro y afuera de la cancha, ser un buen elemento deportivo, en lo personal y para el grupo.



Lo cierto es que Santa Fe duerme tranquilo con usted en el arco… ¿cuál cree que es su mayor virtud?

Creo que el hecho de la experiencia, conocer el puesto, uno se siente cómodo, tranquilo, hace las cosas un poco más pausadas, eso se refleja en el equipo. Tratamos de dar seguridad, y expresamos desde atrás esa confianza para que los muchachos se suelten en el estilo de juego. Lo hemos conseguido línea a línea.

Leandro Castellanos, arquero de Santa Fe. Foto: Dimayor - Vizzor Image



Si el arquero es figura, se interpreta que algo falla… Aunque Santa Fe ha sido sólido en gran parte del campeonato. ¿Pero qué debe corregir el equipo?

A veces en los momentos que los comentaristas dicen que he salido figura, analizamos el juego con el profe y los muchachos y vemos que no son muchas las llegadas que nos hacen, son pocas las claras y eso hace que el arquero tome relevancia, pero el rival se prepara para agredirnos y nosotros igual, entonces cuando atacamos mucho con nuestra fase ofensiva tan marcada, quedan espacios y el rival trata de aprovechar. Siempre hay que mejorar, la excelencia no la vamos a tener, pero sí a reducir el margen, estudiando los rivales, respetándolos y con el trabajo.



Esa triple atajada contra Once Caldas ha sido quizá la mayor demostración de su momento en esta Liga. Con Pereira tuvo otra excepcional...

La acción contra el Once Caldas como tal fue determinante por el marcador, íbamos 0-0, eran los primeros minutos, si nos hacen ese gol el partido cambia, ellos se encerraban y nosotros íbamos a atacar y ellos a explotarnos la espalda; luego hubo otra atajada, después el penalti. Son esos partidos soñados que uno desde niño anhela tener y se me dio con relevancia porque eso te pone a sonar en los medios.



Cuando tiene esas actuaciones, ¿cómo lo recibe el equipo, su familia, su entorno?

Mi familia, mis padres, mi abuela, mis hijos, todos están pendientes de mi trabajo, el círculo cercano me da tranquilidad por poder enorgullecerlos. En el equipo lo reciben de buena manera, es un equipo sin egos, se felicitan entre todos, pero lo importante es lo colectivo, los objetivos. Ganar el siguiente partido.

¿Cómo trabaja Leandro, cómo se entrena y qué lo motiva en cada partido?

Contamos con la suerte de tener a uno de los mejores preparadores de arqueros que es Juan Carlos Quintero, que ha podido acompañar a Agustín, Rufay, Camilo y a mi hace unos años. Es de esos entrenadores que no solo entrenan el cuerpo, sino la mente, eso es de exaltar. Potencializamos mis virtudes, ser rápido, y en mi caso que no tengo estatura alta, exploto la velocidad, la inteligencia, el anticipo, ir un paso adelante. Trabajamos eso día a día: mi potencial.



¿Se considera el mejor arquero hoy en el fútbol local?

Esa pregunta se la paso a ustedes, los críticos. Lo que sí siento es que soy un deportista con regularidad en su rendimiento, que pocas veces tengo bajonazos. Sí he tenido lesiones, operaciones que me alejaron muchos meses, pero cuando estoy en competencia y en óptimas condiciones trato de mantener el rendimiento. Siempre hay jugadas en la que como arquero estás involucrado, más en nuestro puesto que es de exposición, pero trato de tener el buen rendimiento.



¿Para qué está Santa Fe en esta Liga?

Veo a Santa Fe para pelear, venimos en proceso desde casi dos años trabajando, ya llegamos a una semifinal, luego a la final que se nos escapó por poco. Trabajamos para conseguir otro título, la afición tiene ya un tiempo sin celebrar y trabajamos para mantener esa línea a la que se le ha acostumbrado a la hinchada.

Leandro Castellanos celebra el título junto a sus hijos. Foto: Héctor Fabio Zamora / CEET



Los arqueros también pueden ser ídolos. Y lo cierto es que la afición ya le tiene un gran cariño…

Creo que nos henos ganado el cariño de la afición santafereña partido a partido, cada temporada, pero en el fútbol la única manera de sostener ese cariño, que es pasional, es respetando el club y con buenas actuaciones. Y ser éticamente correctos.



Además de clasificar, debe estar pensando también en la Copa Libertadores…

Sí. Ya se nos viene el regreso tras unos años afuera y obvio está el anhelo de hacer una gran presentación, representar dignamente al país, a la institución. Esperando el sorteo e iniciar la participación preparándonos bien y entendiendo que esas competiciones son a otro ritmo y debemos estar preparados.



En su carrera profesional, ¿qué próximas metas tiene?

Las metas de siempre, seguir defendiendo el arco de Santa Fe, que es un equipo grande, hacerlo de buena manera; la única forma de avalarse uno es estando en buen nivel, trabajando para mantenernos, pelear el título de frente. Y trabajamos hace rato conscientes de esa responsabilidad de pelear y soñar con la Selección Colombia, como los compañeros y el periodismo nos ponen a sonar, es un sueño que está. Mientras estemos vigentes, tengo el sueño en mi corazón y mi alma.

¿Considera que la Selección ha sido injusta con usted, porque en sus mejores momentos no ha sido tenido en cuenta?

No, nunca lo veo así, los últimos años la Selección ha tenido grandes participaciones con quienes tiene, pero la competencia es difícil, los colegas están en grandes niveles, y hacen que sea complejo. También estuve convocado un buen tiempo y eso me enorgullece. Colombia tiene muy buenos elementos y eso dificulta todo. Lo importante es seguir en ascenso en el fútbol colombiano, ir al mundial y hacer un gran mundial.



¿Atajar en el exterior es factor diferencial?

El hecho de que David (Ospina), dueño del arco y con lujo, ataje en Italia, y anteriormente en la Premier, hace que sin duda él esté delante de nosotros. Ahora, Camilo (Vargas) está en México y es figura… Eso hace que tengan otras posibilidades y se las han ganado.



¿Aún piensa que puede estar?

Siempre se ilusiona uno, los equipos nos ayudan con esa ilusión, si estamos bien vamos a ser más vistosos. Hay muy buenos arqueros en Colombia y todos miran de reojo la posibilidad.

¿Cómo fue la experiencia cuando tuvo la oportunidad de estar en la Selección?

La disfruté. Estar no es fácil, obviamente son momentos lindos y complejos. Los que practicamos esta profesión sabemos de la presión del día a día, de la exposición pública, es un trabajo que involucra la pasión de la gente.



¿Qué opina de Reinaldo Rueda?

Como colombiano, ilusionado con que el profe Reinaldo, con su sabiduría, nos lleve al mejor nivel de cada uno de los convocados para ir al Mundial y hacer una gran Copa América; ese es el sentir de los hinchas. Tiene capacidad, tiene materia prima, buenos futbolistas…



¿Cuáles son sus referentes del arco?

La generación nuestra, en mi caso, los referente son Casillas y Buffon, y arquero local que me llamó la atención fue Óscar Córdoba por su técnica, su sobriedad, su carácter, siempre está ahí en mi cabeza, también alguien que tuve de compañero como Rufay, con técnica exquisita, carácter y condiciones.





