Fueron apenas dos minutos en la cancha. Pero fueron suficientes para que Leandro Castellanos recibiera el cariño de la hinchada de Independiente Santa Fe en su partido de despedida del fútbol profesional.

Castellanos, nacido en Toledo (Norte de Santander) hace 38 años, anunció en una rueda de prensa el pasado 31 de enero que abandonaba la práctica del fútbol.



“No conté con suerte en cuanto a las lesiones. En 2017 (sufrí) la que marca el destino que fue una en el ‘talón de Aquiles’. De ahí en adelante fue rotura total y no me volví a sentir de la misma manera: sentía demasiadas lesiones musculares. El cuerpo se descompensa", explicó Castellanos entonces.



"El año pasado no pude tener tres o cuatro partidos seguidos sin una molestia, sin un desgarro. Empecé a interiorizar que esto (el retiro) ya se veía venir. Empecé este año y al séptimo día de la pretemporada, desgarrado nuevamente”, agregó.

La gran campaña de Castellanos con Santa Fe



Aunque pasó por Pereira, Cúcuta, Pumas de Casanare, América, Deportivo Cali y Medellín, fue en Santa Fe donde logró sus mayores éxitos. Ganó la Copa Sudamericana en 2015 y la Copa Suruga Bank en 2016 (en ambos casos, como suplente de Róbinson Zapata), y también obtuvo una liga local (2016-II) y tres Superligas.



​Castellanos comenzó como titular este domingo en el partido contra Unión Magdalena, en la sexta fecha de la Liga. Antes del partido, posó con todos los trofeos que ganó con Santa Fe en su carrera y recibió una camiseta enmarcada, con el número 22, el que usó en su paso por el club.

⚽ ¡El homenaje a Leandro Castellanos debido a que se retira como futbolista profesional!#LALIGAXWIN pic.twitter.com/38wAqALRh5 — Win Sports TV (@WinSportsTV) February 26, 2023



A los dos minutos de juego, Castellanos dejó el campo de juego para que entrara José Silva. Inmediatamente, se quitó la banda de capitán, la besó y se la entregó a Wilson Morelo.

⚽ ¡Se despide Leandro Castellanos, un aplauso para este gran portero!#LALIGAXWIN pic.twitter.com/tLglHtLdug — Win Sports TV (@WinSportsTV) February 26, 2023

Mientras Castellanos salía del campo, gran parte de los hinchas de Santa Fe que asistieron este domingo a El Campín mostraron el número 22 que usó para darle las gracias por su aporte a uno de los momentos más brillantes de la historia del equipo.



