El sermón de las siete palabras del fútbol colombiano

1. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen

Los hinchas de Santa Fe sufren, ruegan, lloran, pelean, piden explicaciones desde la cruz en la que los tiene el equipo, esa cruz de tribunas desoladas donde quedan unos pocos feligreses. ‘No saben lo que hacen’, gritan con sus escasas fuerzas a los directivos, a los jugadores, al técnico de turno, porque desde el 2018 su equipo empezó este viacrucis: sin títulos, sin clasificaciones a copas internacionales, con recientes 15 fechas (¡15!) sin una victoria, con la eliminación actual consumada, con refuerzos que no fueron refuerzos, con el arco de espaldas, con un DT que no ganó nada y se fue, Sanguinetti; con otro que puso su cabeza a la corona de espinas, Bedoya, y, ahora, con uno nuevo que es llamado a liderar la resurrección, pero que empezará hasta el próximo semestre. Padre, perdónalos…

2. Hoy estarás conmigo en el paraíso

Padre, dejad que los hinchas de Millos se ilusionen. El equipo tuvo sus pecados recientes, el 2018 fue decepcionante. Millos era un conjunto errante. Pero este año persigue la salvación. Del cielo cayó el ángel que tiene a sus hinchas y jugadores motivados para alcanzar la gloria. Jorge L. Pinto llegó para llenarlo de esperanza. Es líder, se clasificó de manera anticipada a los cuadrangulares. Ha tropezado en este camino empedrado de la Liga y no se ha derrumbado. Millos está arrepentido de las malas decisiones, da testimonio de reivindicación. Se armó de fe en su DT, lo sigue con devoción. Aún no llega al paraíso, pero Pinto tiene la llave. Dejad que se ilusionen.

3. Mujer, ahí tienes a tu hijo

La Liga es el hijo mayor de la Dimayor, el consentido. Y la Dimayor saca pecho por su criatura, aunque, en el fondo, sufra con cada acto de xenofobia y racismo, ahora tan recurrentes en las canchas; con cada hincha violento, con cada agresión, con cada partido sin emoción. La Liga también sufre por las decisiones de su madre, con esos calendarios extenuantes, con esa falta de garantías arbitrales. El resultado salta a la vista en casa ajena: con las eliminaciones en Copa Libertadores de Nacional, de Medellín y de Junior; con la de Once Caldas en la Suramericana. Ahí está tu hijo; ahí está tu madre.

4. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?

El oficio del técnico existe para tener a quién culpar cuando la casa se incendia. Ellos deambulan por la Liga conscientes de su destino. A la menor chispa, salen quemados. No tienen protector, se sienten solos, desamparados. Esta Liga ya ha crucificado a ‘Pecoso’ Castro (América), a Guillermo Sanguinetti (Santa Fe), a Flabio Torres (Bucaramanga), a Octavio Zambrano (DIM), a Dayron Pérez (Huila), a Jorge Luis Bernal y Ever Almeida (Águilas), a Jhon Bodmer (Jaguares). Y por la delgada línea caminan, reciben piedras y latigazos: Autuori en Nacional e, incluso, Luis Fernando Suárez, porque Junior defraudó en la Copa. Los DT se quejan, que los jugadores, que el nivel, que los árbitros, que los directivos… y se defienden patas arriba, pero en el fondo son conscientes: los que no ganan, sufren, abandonados a su suerte. Es su destino.

5. Tengo sed

La sed en la Liga no es de triunfo, es de salvación. Varios equipos transitan por el abismo del descenso, luchan por huir de allí, por mantenerse con vida en la A al final del año, pero el camino ha sido tortuoso, porque la disputa es agobiante. Rionegro, Petrolera, Envigado, Unión, Huila y hasta Cúcuta no duermen tranquilos; juegan cada fecha con angustia, como si recibieran piedras en cada paso. Tienen sed, porque pierden sangre en cada derrota. Tienen sed, porque su camino en la Liga es agonizante. Tienen sed, porque ganar es lo único que les sirve

6. Todo está consumado

La Liga está por terminar en su fase todos contra todos. No queda mucho camino, hay una pelea interesante por la clasificación, pero para algunos todo ya está consumado. Equipos como Rionegro, Huila, Santa Fe, Alianza, Envigado y Equidad, salvo algún milagro, ya deben pensar en el próximo torneo. No tienen salvación en este. De hecho, Jaguares y Medellín están al límite, en la frontera de la crucifixión. Arriba lo único consumado es la clasificación de Millonarios.

7. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu

Señor, Queiroz, en usted se encomienda todo el país. Usted fue el elegido, el designado para guiar a la Selección Colombia hacia sus nuevos retos, Copas Américas y eliminatorias, por sobre todas las adversidades que se puedan presentar. De su sabiduría depende el juego del equipo y la alegría de millones: la salvación futbolística de la Selección. Sus decisiones, convocatorias, alineaciones, procedimientos y sistema de juego deberán ser coherentes y responsables. Goza de la confianza inicial de un pueblo entusiasmado, goza de jugadores estelares, goza de su experiencia. En sus manos nos encomendamos.





Pablo Romero

EL TIEMPO

En twiiter: @PabloRomeroET