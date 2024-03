Las seis razones que tienen a Millonarios prácticamente eliminado de las semifinales

En solo 35 días, Millonarios pasó de ganarles a dos de sus máximos rivales, América y Nacional, a sufrir un increíble bajón, que lo tiene al borde de la eliminación en la Liga 2024-I.

Este domingo, Millos perdió su quinto partido consecutivo, esta vez, contra otro de los candidatos al descenso, Jaguares, que le ganó 2-1 en Montería. Ya había perdido tres partidos de local (0-1 con Águilas Doradas, 0-2 contra Once Caldas y 1-2 contra La Equidad).

Además, Millos había perdido increíblemente contra el último de las dos tablas, Patriotas, que, hasta ese partido, no había marcado ni un gol y tampoco lo ha vuelto a hacer desde entonces.

Hay que ir hasta la campaña del segundo semestre de 2004 para encontrar a Millonarios perdiendo cinco partidos seguidos. La diferencia es que ese equipo estaba en la peor crisis institucional de la historia del club, a tal punto que tuvo que echarle mano a jugadores de las divisiones menores y a recibir jugadores prestados sin costo.

El actual, en cambio, venía de un proceso que logró vender jugadores al exterior y de ganar un título de Liga, uno de Copa, uno de Superliga y de estar clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores, algo que, con el rendimiento actual, es más un problema que un premio.

¿Por qué se hundió Millonarios? Estas son cinco posibles razones.

La falta de gol: un problema grave

La Superliga que Millonarios le ganó a Junior y el 5-0 de la primera fecha contra el Medellín resultaron ser un espejismo. A partir de ese momento, en nueve partidos, el equipo de Alberto Gamero solamente ha convertido cinco anotaciones, una de ellas de penalti, conseguido por Beckham Castro contra Jaguares.

En los partidos anteriores, el DT había destacado que el equipo llegaba y generaba opciones, pero no la metía. Ahora, dos equipos muy ordenados en defensa, Equidad y Jaguares, le desnudaron todas las fallas ofensivas y no le dejaron generar oportunidades de anotar.

A Millos le llegan poco, pero le marcan mucho

Desde las victorias contra Nacional y América, Millonarios no volvió a sacar nunca el arco en cero. A algunos les bastó una o dos llegadas para hacer daño, como Patriotas, Águilas, Once Caldas y Jaguares, pero otros, como Equidad, sí le hicieron daño.

Las lesiones, un problema repetido

En Montería, Millonarios no pudo contar con ninguno de sus delanteros experimentados, Leonardo Castro y Santiago Giordana. Tuvo que apelar a un jugador con poca experiencia, Juan Esteban Carvajal. Tampoco con su capitán, Mackalister Silva, y Gamero tuvo que dejar en el banco a Andrés Llinás. Además, en ese juego salió lesionado Juan Carlos Pereira.

Millonarios perdió 2-1 con Jaguares en la Liga. Foto:@MillosFCOficial Compartir

La lista de bajas por lesión es enorme: aparte de los mencionados, están por fuera Danovis Banguero, Ómar Bertel, Óscar Vanegas, Luis Paredes, Jader Valencia y Diego Abadía. El departamento médico tiene más trabajo que el propio cuerpo técnico.

Niveles individuales muy bajos

Varios de los jugadores clave de las últimas campañas están lejos de su nivel. Álvaro Montero, que venía de tres fechas de suspensión tras su expulsión contra Nacional, quedó muy comprometido en los dos goles de Jaguares. Daniel Cataño no ha tenido buenas actuaciones desde que volvió de su lesión. Tampoco ha rendido Daniel Ruiz, que ya había dejado dudas en su paso por la Selección sub-23. Y otros de rendimiento parejo han bajado, como Daniel Giraldo, Stiven Vega, Larry Vásquez y Juan Pablo Vargas.

Los refuerzos no han podido rendir

Millonarios no hizo muchas contrataciones, pero trató de meter piezas a una base que venía sólida. Sin embargo, ninguno de los que llegaron ha podido marcar diferencia. Santiago Giordana empezó bien en la Superliga, pero luego le ha costado, en parte, por su ubicación en la cancha, lejos del arco rival. Danovis Banguero casi no ha jugado por lesión. Delvin Alfonzo ha sido intermitente. Diego Novoa no cometió grandes errores, pero tuvo la mala suerte de que con él en el arco comenzó la mala racha. Y Émerson Rivaldo Rodríguez tampoco ha estado cerca del jugador que se fue a la MLS.

La falta de autocrítica del técnico

Alberto Gamero ha salido a proteger a su grupo de jugadores en las ruedas de prensa luego de las derrotas anteriores. Se ha escudado, simplemente, en la falta de gol. Sus declaraciones, sin embargo, han dejado dos dudas: o se mantiene en la idea de dejar un buen ambiente o no le encuentra la vuelta a la situación.

Alberto Gamero Foto:Dimayor Compartir

José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc

