Duras sanciones a Rionegro Águilas y Once Caldas por agresiones

Todos los incidentes que tuvo el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Liga entre Once Caldas y Rionegro Águilas fueron investigados por el Comité Disciplinarios del campeonato, el cual, este martes, emitió las respectivas sanciones para los representantes involucrados de los dos equipos.

Por parte de Rionegro Águilas, el técnico Jorge Luis Bernal fue castigado con tres fechas de sanción, por lo cual no podrá dirigir desde la raya la serie de semifinales contra el Junior; y el jugador Estéfano Arango fue sancionado con cuatro fechas, por lo cual no podrá volver a jugar durante el año.



También, el reconocido directivo del equipo Fernando Salazar fue multado económicamente y el delegado Diego Saldarriaga no podrá ingresar a las canchas durante las próximas seis fechas.



Del lado del Once Caldas, el jugador Ray Vanegas fue castigado por seis jornadas, que empezarán a contar desde el otro año. Y el club tendrá inhabilitado el acceso al público durante las tres primeras jornadas que oficie como local en el 2019.



Además, como ya se había publicado, el hincha Fabián Andrés Alzate no podrá ingresar a nungún estadio de Colombia durante los próximos 14 meses por agredir a uno de los asistentes del juego.

Este es el boletín del Comité

