Las futbolistas de Colombia siguen indignadas con Faryd Mondragón

La medalla de oro de la Selección Colombia femenina en los Juegos Panamericanos Lima 2019 no solo pasó a ser la primera de un deporte de conjunto para el país en estas justas, también suscitó una de las polémicas deportivas de esta semana.

El mensaje de Faryd Mondragón el sábado pasado, en el taller Construyendo País, fue: “Señora Vicepresidenta (Marta Lucia Ramírez), no había tenido el placer de conocerla y felicitarla porque esa medalla que ganaron las niñas anoche (viernes) es suya, en gran parte, porque usted ha sido la madrina de esas niñas. Sin usted esas niñas no estarían desempeñándose y representándonos bien".



La primera respuesta fue de Melissa Ortiz al publicar en su cuenta de twitter que “el triunfo fue solo posible gracias a generaciones que con mucho trabajo, sacrificio, y perseverancia lograron superar todas las desigualdades y transformar el fútbol femenino (…) Y por último, no son y no somos ‘niñas’. Somos mujeres”.

La repercusión en contra del mensaje de Mondragón continuó este martes y una de las medallistas panamericanas, Isabella Echeverri, se pronunció en una entrevista concedida a ‘La W Radio’.



"No quiero mandar un mensaje que divida, pero esta generación ha trabajado muchísimo y ha hecho mucho por el fútbol femenino, como para decir que esto es de Marta Lucía (Ramirez). Ella ha sido una gran compañía en estos últimos meses, nos ha apoyado como ninguna persona en este gobierno, pero este título es de nosotros y es del fútbol femenino”, afirmó Echeverri.

Catalina Usme, quien anotó el gol en la final contra Argentina y marcó su cobro de penalti, se refirió al tema en ‘Blu Radio’ y sostuvo: “Esto (medalla de oro) es de todos; los que creen, los que no creen. Hace parte de la construcción buena y que queremos hacer. Nosotras nos vamos ganando un espacio de a poco y qué mejor manera que ganando un título internacional".

En redes sociales también le respondieron a Mondragón, Vanessa Córdoba, arquera de La Equidad y que también ha hecho parte de varias convocatorias de la Selección Colombia, publicó un hilo en el que dio a conocer su opinión.

"La historia del fútbol femenino no es sobre la salvación de un grupo de “niñas”, como nos llaman, es más bien una reivindicación de las mujeres en el gremio del fútbol que quieran o no, es bastante machista. Hay jugadoras mamas, esposas, cabeza de familia, profesionales etc”, fue uno de los trinos de Vanessa.

La versión de Mondragón

Ayer (lunes), Faryd Mondragón dio su versión, en una entrevista que le concedió a la 'W Radio', sobre la polémica que generó su mensaje. “No es un tema táctico, técnico ni de resultados, yo como exprofesional del fútbol sé que las niñas fueron las que ganaron, las que marcan los goles, eso está clarísimo, pero la mención que le hice como madrina es porque ha sido un baluarte emocional para ellas”, afirmó.

Además, el exarquero de la Selección Colombia dijo que: “En el momento en que el fútbol femenino no iba a tener el apoyo, la vicepresidenta fue la que tomó la bandera y reunió en el Palacio a las entidades de la Dimayor, y otras, y a las niñas para escuchar todas las peticiones que estaban haciendo, y a partir de ahí se creó la Liga femenina”.



