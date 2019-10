Las razones de los directivos para no negociar con la agremiación

Tras la declaratoria de cese de actividades por parte de Acolfutpro, varios clubes del fútbol colombiano han emitido comunicados con textos muy similares frente al tema; entre ellos, Atlético Nacional, Once Caldas, Real Cartagena y Bucaramanga. La agremiación levantó la orden de paro el viernes, a la espera de la reunión convocada por el viceministro de Trabajo, Carlos Baena, para el primero de noviembre.



¿Cuáles son los argumentos de la Dimayor para no entablar negociaciones con la agremiación? En la primera respuesta al pliego de 12 puntos presentado el 11 de septiembre, la entidad que maneja el fútbol profesional respondió: “Las directrices que no son de obligatorio cumplimiento provienen de las autoridades deportivas internacionales, y de la legislación nacional aplicable. Por lo anterior, no es posible darle curso favorable a su solicitud”.





Además, tanto el presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, como el segundo vicepresidente de la Federación, Álvaro González Alzate, han argumentado repetidamente que no pueden acceder a las peticiones al no ser empleadores, y que por eso, si hay algún pedido, debe hacerse individualmente a cada equipo.



Por su parte, los clubes que han respondido a la declaratoria de huelga de Acolfutpro han presentado argumentos similares: primero, que han garantizado todos los derechos laborales y de seguridad social; segundo, que no hay controversia de parte de los jugadores de sus clubes con respecto a su contratación; tercero, que de acuerdo con lo anterior, no se han agotado las etapas de arreglo directo y que no han recibido ningún pliego de peticiones de parte de los futbolistas vinculados a sus equipos, y cuarto, que en caso de que los jugadores entren en paro, tomarán acciones legales.



