Las razones de la salida de Jorge Almirón de Nacional

1. La eliminación de la Copa Libertadores. La principal razón para que Jorge Almirón dejara de ser DT de Atlético Nacional fue perder contra Atlético Tucumán, un equipo que hace tres años estaba en la B de Argentina, sin ningún peso en torneos internacionales. Para muchos, el quiebre estuvo en el partido de ida, en los octavos de final de la Libertadores, cuando el entrenador dejó en el banco a dos símbolos del equipo: Dayro Moreno, el goleador, y Alexis Henríquez, el capitán.

2. Refuerzos caros y sin peso. Almirón pidió jugadores de su entera confianza, y de su misma nacionalidad, para reforzar el plantel que costaron 15 millones de dólares y ninguno marcó diferencia. Fernando Monetti, el arquero, ha hecho extrañar montones a Franco Armani. Cometió errores graves, incluso regaló un gol contra Tucumán. Diego Braghieri falló en el juego de ida, y en el de vuelta tampoco apareció. Gonzalo Castellani se mantuvo como titular, pero quedó en deuda.



3. Fallos en el juego, excusas y excusas. Almirón siempre buscó excusas a la hora de perder y no tuvo autocrítica. Para él, siempre hubo factores externos: la cancha, los árbitros que favorecían a los rivales... Lo cierto es que los resultados iniciales le daban crédito. Pero el DT se equivocó en los planteamientos de los partidos más importantes y terminó perdiendo dos finales y quedando por fuera de la Copa Libertadores contra un rival menor.



4. Se acabó la fortaleza en el Atanasio. Si bien Nacional estuvo casi un semestre sin recibir gol, le marcaron dos cuando no podía recibirlos, en la final contra Tolima, que perdió. Además, cayó en la Superliga frente a Millonarios y ahora no pudo darle vuelta a una serie frente a un equipo argentino sin mucha tradición en la Libertadores. Esos tres fracasos en el temible estadio Atanasio Girardot también fueron el combustible para la salida de Almirón.



5. Las extrañas rotaciones. Para partidos de Libertadores en especial, Almirón aplicó una extraña rotación: guardó jugadores para este torneo. En la fase de grupos ante Bolívar, en La Paz, Dayro Moreno y Macnelly Torres no viajaron; así los cuidaba para el clásico ante el DIM. Por la quinta fecha ante Delfín en Ecuador, pasó lo mismo y Nacional cayó 1-0; y, ahora, en octavos guardó lo mejor para jugar contra Millos, perdió 2-0 y al final quedó eliminado.



