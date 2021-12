Atlético Nacional no logró conseguir un resultado favorable y sepultó sus opciones para pelear por un lugar en la final de la Liga II-2021. El conjunto verdolaga tuvo una floja presentación en los cuadrangulares, luego de hacer una gran campaña en la fase de todos contra todos.



Razones del fracaso

Nacional, que fue el mejor de la fase todos contra todos, se fue en picada. Sus figuras bajaron su nivel, el DT se notó falto de experiencia para maniobrar en instancias definitivas, los goles es refundieron y por momentos también se notó falta de actitud en algunos futbolistas. Eso sumado a los errores puntuales, individuales y colectivos, la poca eficacia y las malas decisiones.



Pocas ideas ofensivas: El equipo verdolaga no logró mantener una idea de juego en ataque. No lograron ser efectivos y al final, el equipo se quedó huérfano en opciones de gol.



Elaboración: Nacional no pudo tener solvencia en ataque y terminó en un partido donde el rival fue inteligente y marcó diferencia. Faltó además de elaborar, esa rebeldía en la propuesta de juego.



Niveles bajos: No lograron ser un equipo solvente y tampoco pudieron revivir ese nivel que habían mostrado en la fase de todos contra todos. El equipo se mostró apagado y su curva descendente marcó una tendencia a la eliminación.

Racha negativa: Ya son ocho partidos sin ganar por Liga, contando el juego de Copa serían nueve juegos sin poder imponerse. Algo que terminó de liquidar un equipo que tenía el objetivo de pelear el campeonato, pero al final sumó un nuevo fracaso.



Acciones del entrenador: El técnico Alejandro Restrepo no logró cambios en el partido que lograran hacer algún cambio en el partido y terminó con una opaca imagen.

La explicación del DT

Alejandro Restrepo es uno de los grandes señalados con este fracaso del equipo, pero también varios jugadores que siendo referentes cayeron en su nivel.



Ahora la gran pregunta es qué pasara con el entrenador y qué decisiones se tomarán. Al respecto, Restrepo comentó.



"Los equipos se componen de muchas personas, acá tenemos que ser críticos todos. Y analizar dónde están las fallas. Lo único que siento en este momento es autocrítica, reflexión interna, buscar el futuro del club y llevar a Nacional a ser el club ganador de siempre. Somos parte de un proceso y las decisiones irán en el momento que tengan que ser".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

