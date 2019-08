Las razones de la agresión de Comesaña a Pusineri

Una nueva polémica protagonizó este jueves en la noche el técnico del Junior, Julio Avelino Comesaña, luego de tener una fuerte discusión en la que intentó agredir al final del partido de ida de los cuartos de final de la Copa Colombia al entrenador del Cali, Lucas Pusineri.

Según le dijo Comesaña a EL TIEMPO, recibió un duro golpe con la palma de la mano cuando lo abrazó y eso no fue del agrado del entrenador del Junior, quien venía caliente por la derrota 2-1 contra Cali, y por eso fue que el uruguayo reaccionó de esta manera.



"Entré a la cancha a decirle algo al árbitro, no a insultarlo, cuando me devolvía al banco se acercó Pusineri yo le dije 'te felicito, pero déjame'. Luego sentí un cachetazo en la espalda", dijo Comesaña.

Además, el entrenador del Junior aseguró haberle reclamado al árbitro Jorge Tabares, de manera muy decente, porque Lucas Pusineri, su médico Gustavo Portela, y los asistentes se la pasaron presionando todo el tiempo al juez.



Comesaña afirmó no entender por qué el médico Portela está hablando antes, durante y después del partido con los jueces y que es algo que pasa muy seguido en Cali, algo que dice es similar a lo que pasa en Bogotá con Santa Fe, que siempre están presionando a los jueces.



