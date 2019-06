Las quejas de Pinto a lo largo del campeonato

Tomada de Twitter: @MundoMillos

En la tercera fecha de los cuadrangulares también hubo polémica. Pinto, antes del juego en Ipiales contra Pasto, criticó la gramilla del estadio. "Esperemos que el ambiente sea provechoso para el fútbol allá, que no haya intranquilidad, que la cancha la hayan podado al menos". Su declaración generó incofomidad en el DT del Pasto, Alexis García. A mí me toca hablar del juego. Yo no hablo de la cancha, de árbitros ni camilleros. Eso no le corresponde al técnico".