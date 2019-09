El irascible Jorge Luis Pinto con Millos este semestre

Jorge Luis Pinto no se ha guardado nada este semestre y ha expuesto todas sus críticas una vez siente malestar por las cosas que ve. Este miércoles volvió a generar polémica por sus declaraciones, algo que ya se volvió costumbre.

Estas han sido sus polémicas declaraciones:

Cruce de palabras con Alexis García

Jorge Luis Pinto y Alexis García tuvieron un nuevo capítulo de polémicas, al lanzarse dardos tras el partido entre Millonarios y Pasto, que ganó el equipo embajador 2-1 este semestre.

Alexis García. Foto: Archivo / EL TIEMPO

La polémica empezó en la rueda de prensa previa al encuentro, cuando Pinto dijoque esperaba que Pasto viniera a Bogotá a jugar fútbol y no a perder tiempo. Una crítica que el DT ya ha hecho en varias oportunidades con otros rivales.



Pues García, quien en ese mismo partido presentó renuncia a su cargo por problemas personales, respondió.

"Respeto mucho a los colegas y hay gente que no lo hace. Hay gente que vende cosas que no son ciertas y eso es peligroso por el público, porque uno a veces con declaraciones, queriendo salvarse, incendia en los estadios. Este equipo no se prepara para hace tiempo, es el subcampeón y es segundo en la reclasificación jugando fútbol. Algunos montan cortinas de humo cuando esto es fútbol. Tengo que respetar a los rivales y salir como salieron hoy mis jugadores, abrazados".

Posteriormente, Pinto fue consultado por estas declaraciones, y afirmó: “A mí me gusta hablar de Klopp, de Tabárez, pero de ellos... Respeto, pero no. Que en un partido Equidad-Cúcuta, tengo el video, a los 15 minutos él haya parado el partido y les dijo a los jugadores que se metieran al banco a cambiarse de guayos…”, criticó Pinto.

"Refuto frontal. No mando razones. Si quieren nos sentamos y vemos los videos. Hoy en el primer tiempo Pasto no dejan cobrar. Le rogué al árbitro. Se tiraron al piso cuando iban ganando. Uno de profesional no puede enseñar cosas de esas. A mi equipo no le entreno eso. Yo si muestro pruebas. No hay que hablar más. Pasto tuvo cosas buenas", puntualizó Pinto.

Críticas por perder tiempo

El pasado clásico capitalino, que Santa Fe ganó 1-0, el estratega de Millonarios arremetió contra el arbitraje y en las declaraciones posteriores al encuentro, criticó la perdedera de tiempo del equipo rival.

Duelo ente Santa Fe y Millos. De fondo, el árbitro Murillo. Foto: Hector Fabio Zamora / EL TIEMPO

"El tiempo que descontaron es vergonzoso, estoy muy preocupado por esa situación arbitral. Santa Fe hace lo que quiere en Bogotá y el árbitro no se inmuta. Al contrario, parece que les gustara que no se jugara. Eso no es invento mío. Ustedes vieron los 4 minutos que descontaron y todo lo que se perdió. Estoy triste con eso", aseguró.

En mayo de este año ya le había pedido a la Comisión arbitral que deben revisar el tema de la pérdida de tiempo, porque no le estaba haciendo bien al fútbol colombiano.



"Con mucho respeto le pido a la Comisión Arbitral que observen. Yo no volví a Colombia a polemizar", comenzó el santandereano y agregó: "El arbitraje no está bien, ya son muchos los partidos. La pérdida de tiempo no la corrige nadie".

Con los 'taches arriba'

Pinto, que orientará a su equipo este jueves a las 7:45 de la noche contra el líder del torneo, se molestó cuando lo interrogaron sobre el comportamiento defensivo de Millos, que costó el 1-1 parcial.



“El sistema defensivo de un equipo no lo hacen dos centrales, lo hace el equipo. No podemos culpabilizar a nadie. Puede haber errores, sí. Pero, es que hubo un error en el partido y jugamos 90 minutos, así que hubo 89 cosas buenas. Con todo respeto: estamos mirando miniaturas”, señaló.

Pinto, en el partido contra Jaguares. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

Y agregó: “¿Y el resto del partido qué? Y el espectáculo que dio Millonarios allá en Medellín en el primer tiempo ¿cómo le parece? Millonarios estaba parado en la mitad del campo y Medellín no podía atacar. No, eso entonces no sirve”.



Pinto, cansado de las críticas de los periodistas, les envió un mensaje duro: “Quiero decir una frase que va a hacer histórica: ahora no hay periodistas, ahora hay técnicos periodistas y asesores técnicos periodistas, pero periodistas no hay. Con todo respeto, ahora todos son técnicos”, señaló.



