El superídolo del Junior al que los hinchas no perdonan

El exdelantero colombiano Iván René Valenciano sigue siendo polémico por sus declaraciones en los diferentes programas en los que deja su opinión. Una vez más, uno de los ídolos del Junior de Barranquilla hizo una afirmación que no gustó en la fanaticada barranquillera y los aficionados no se la perdonaron.

En medio de una charla sobre la camiseta conmemorativa del Flamengo, en la que se le estampará la letra del himno del equipo. Con esa coyuntura, a Valencia se le preguntó qué tipo de elemento le pondría a la camiseta del Junior. Su respuesta fue contundente.



“Junior no tiene una historia tan larga, no tiene títulos internacionales, máximo fuimos semifinalistas de una Copa Libertadores y ha ganado 9 títulos en la Liga; no ha sido campeón de copas internacionales”, aseguró en el programa de Caracol Radio, el ‘Vbar’.



Y añadió que “Yo metería las caras de Valderrama, Pacheco, Valenciano, Delménico para hacer una camiseta con la historia del Junior, porque no tiene la gran historia”.



Esta respuesta no fue del agrado de los hinchas de Junior, quienes de inmediatamente comenzaron un cruce de publicaciones en contra del exfutbolista en las redes sociales.

Otra pelea

Iván René Valenciano, quien con sus goles cuando fue jugador, supo llevarse al bolsillo a todos los aficionados del club de la costa del Atlántico, pero desde la otra orilla ya ha tenido varias peleas.



En noviembre del año pasado, Valenciano fue uno de los que más festejaron la clasificación del Junior a la final de la Liga colombiana, después de empatar 2-2 con Tolima, en Ibagué, en la última fecha del cuadrangular A.



En su cuenta oficial de Twitter, el exdelantero del Junior y la Selección Colombia aseguró que "Aquí estamos...¡celebrando el paso de Junior a la final! Ya mismo nos vemos en #FSRadioColombia ¡VAMOS!".



Sin embargo, en las redes sociales no se olvidaron Valenciano había criticado el nivel del Junior cuando arrancaron los cuadrangulares, perdiendo 1-3 con Tolima, asegurando que si Junior seguía jugando tan mal como lo hizo en la primera fecha no ganaría ningún punto. Esas declaraciones prendieron fuego en Barranquilla y hasta Julio Comesaña y Teófilo Gutiérrez le respondieron.



Una vez Valenciano hizo esta publicación, varios aficionados le respondieron y le criticaron la forma en la que cambió su discurso ahora que Junior es finalista.



