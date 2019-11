Las polémicas arbitrales calientan las semifinales de la Liga

Un nuevo error arbitral, un penalti que no fue y que terminó incidiendo en el resultado del clásico entre América y Deportivo Cali, volvió a poner en duda el nivel del arbitraje colombiano. Van tres fechas de los cuadrangulares semifinales y los errores han sido repetitivos.

La jugada ocurrió en el minuto 75, cuando Duván Vergara cayó en el área, supuestamente derribado por el arquero Johan Wallens. En la repetición se vio que el jugador se lanzó y engañó al juez central, Carlos Betancur.



“Nosotros con el tema de los fallos (arbitrales) estamos viviendo algo muy complejo. Los fallos obviamente nos están jugando en contra. A mi entender, esto en una jugada muy puntual no merece un análisis porque no es discutible. Simplemente, creo yo, que el fervor de la gente de pitar penal fue el principal causante de que fuera penal”, dijo el técnico del Deportivo Cali, Lucas Pusineri.



“Lo que se visualiza desde un buen ángulo como es el que teníamos nosotros es que, justamente, hay una simulación y hay un otorgamiento del penal. Yo le doy vuelta a todo y esto no era penal y era una tarjeta amarilla para el jugador que simuló”, agregó el DT.



El Cali, rápidamente, sacó una nueva carta de protesta. “El señor Carlos Betancur se inventó una pena máxima, por una simulación del jugador del América Duván Vergara (11). Jamás hubo penal y Vergara debió ser amonestado y deberá ser sancionado por la simulación”, dice el comunicado.



Es la segunda vez en lo que va de los cuadrangulares que Cali se queja del arbitraje. Ya había cuestionado el trabajo de Jhon Hinestroza en el partido de la primera fecha contra Alianza Petrolera, cuando dejó de sancionar dos penaltis a su favor.



Pero Cali también se vio favorecido en este mismo cuadrangular. En la segunda fecha, en el partido contra Santa Fe en Palmaseca, el árbitro más experimentado del país, Wílmar Roldán, no pitó un claro penalti a favor de los visitantes, por una falta de Johan Wallens a Jefferson Duque. En ese momento, el partido estaba 0-0. Santa Fe no envió nota de protesta.

Wilmar Roldan, árbitro colombiano. Foto: REUTERS

En cambio, el club que sí lo hizo fue Atlético Nacional, tras el juego que perdió 1-0 contra Deportes Tolima, el miércoles pasado, quejándose del trabajo del juez Carlos Ortega.



La protesta fue por dos jugadas puntuales: una falta en la jugada previa al gol del Tolima y un penalti por una mano en el último minuto.



Además de recordar, según ellos, fallas anteriores de Ortega en otros encuentros, la protesta de Nacional “hace un llamado a la Comisión Arbitral de la Dimayor para que sancione ejemplarmente al señor Ortega por su reiterado accionar en las canchas y brinde garantías suficientes en materia de juzgamiento para los cuadrangulares y las finales de la Liga, por el bien del espectáculo y del juego limpio”.



