Estas han sido algunas peleas que ha tenido Jorge Luis Pinto

El ahora técnico de Millonarios ha protagonizado varios enfrentamientos. Jorge Luis Pinto es un hombre de carácter fuerte y eso no solo lo ha demostrado con sus dirigidos, sino con colegas, con quienes hasta se ha ido a los puños.

Pinto es impulsivo y su temperamento lo ha llevado a protagonizar agresiones con gente del fútbol. Acá, algunos de sus más reconocidos altercados.



La más recordada ha sido la pelea que Pinto sostuvo con su compatriota Hernán Darío Gómez, quien dirigía a Panamá, en un encuentro de Costa Rica en la Copa Centroamericana.

Gómez y Pinto discutieron y trataron de irse a las manos, pero fueron separados por la gente que estaba a su alrededor.



En el 2006, cuando Pinto era el DT del Cúcuta, equipo al que sacó campeón, fue agredido por Julio Comesaña, quien era el técnico del Real Cartagena. Ambos fueron sancionados.

Jorge Luis Pinto dirigió al seleccionado de Honduras, en la eliminatoria para Rusia 2018. El delantero Carlos Costly decidió apartase del combinado nacional, debido a que Pinto seguía en el banco, pues no aguantaba el fuerte ritmo del entrenamiento.



El ahora técnico de Millonarios tuvo inconvenientes en la selección de Costa Rica, la que llevó a cuartos de final del Mundial de Brasil 2014. Pinto no creía en las lesiones del portero Keylor Navas y del volante Bryan Ruiz y los ponía a entrenar, algo que no fue del gusto de los jugadores.



También cuando era el DT hondureño, Pinto tuvo un altercado con Ramón Maradiaga, en un partido contra El Salvador. En una jugada de trámite, tras una falta, Maradiaga empuja a Pinto, quien reaccionó. Los dos fueron suspendidos.

