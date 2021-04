Así puede clasificar el América

América de Cali es uno de los equipos que este fin de semana se juega su clasificación a los ocho mejores del fútbol colombiano.

Hay seis equipos fijos en las finales: Atlético Nacional, Deportivo Cali, Independiente Santa Fe, Deportes Tolima, Millonarios y La Equidad. Quedan dos cupos y cinco equipos que aspiran a clasificar.



Le puede interesar: (Otro club de Italia está interesado en Duván Zapata)



América (26 puntos, +5): en la última fecha enfrenta a Tolima en el Pascual Guerrero. Para depender de sí mismo, tiene que ganar por cuatro o más goles. De lo contrario, debe sumar los tres puntos y que Medellín no lo haga para clasificar.



Si los dos rojos ganan, el actual campeón debe hacerlo por una diferencia de goles igual o superior a la del DIM.



Clasifica con el empate si el DIM no gana y Jaguares no gana por cinco o más goles. Si pierde, necesita que también lo haga el Medellín y que no ganen ni Jaguares ni Pasto.



Deportes