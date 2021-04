¿Se va? novedades en el futuro de 'Chicho' Arango

Cristian Arango está firmando uno de sus mejores campeonatos con Millonarios. El ‘10’ ha marcado 8 goles, siendo el goleador del equipo junto con Fernando Uribe, que marcó la misma cantidad.



En el programa Planeta fútbol de Antena2, Arango se refirió a su futuro con Millonarios y a las ofertas recibidas como consecuencia de su rendimiento.

Cristian Arango, delantero de Millonarios. Foto: Dimayor - Vizzor Image

"Me he enterado de varias propuestas, pero primero quiero terminar acá quedando campeón con Millonarios, así que no presto mucha atención, a menos que sea algo concreto" afirmó el delantero.



Millonarios recibirá este sábado al América a las 6 p.m. en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.



