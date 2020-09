Estas son las nuevas medidas de bioseguridad para el FPC

Las fases de entrenamiento y competencia del fútbol profesional tienen un nuevo protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del covid-19 en las actividades correspondientes. Así se estableció en la Resolución 1507 de 2020 del

Ministerio de Salud y Protección Social, el cual debe ser cumplido por jugadores, entrenadores, personal logístico y responsables de los escenarios deportivos.

Se destaca como novedad que este protocolo aplica para futbolistas profesionales, incluso menores de edad, que se encuentren vinculados a los clubes agrupados por la Dimayor y reconocidos por la Federación Colombiana de Futbol, los seleccionados nacionales e internacionales inscritos ante la Conmebol y la Fifa. De esta manera se viabiliza la competición internacional adoptando para ello el protocolo que prevea la

Conmebol.



Por su parte, serán las alcaldías municipales y distritales en donde practican los clubes las que deben hacer la vigilancia del cumplimiento del protocolo, el cual define en primera medida que para retomar los entrenamientos se les debe realizar a jugadores y cuerpo técnico una prueba molecular de PCR, la cual debe tener resultado negativo para ingresar a las practicas.



Le puede interesar: (¡Alerta! Otra señal de James, su salida del Real Madrid está cantada).



Además, se deben realizar pruebas PCR de seguimiento en el caso que el jugador o algún integrante del cuerpo técnico sea contacto por nexo epidemiológico de un caso confirmado de covid-19 o si llegase a presentar síntomas durante el entrenamiento o competencia.



Frente a las pruebas, el Ministerio establece que el laboratorio elegido para la aplicación de las pruebas debe contar con cobertura nacional. Por su parte el seguimiento de las personas tamizadas estará a cargo del médico del club, quien tendrá que reportar a la autoridad territorial.



El mismo cuerpo médico además certificará en las historias clínicas de jugadores y cuerpo técnico las comorbilidades que pueden aumentar la posibilidad de complicaciones frente a un posible contagio; y generará un informe diario para la federación en relación con los resultados del control térmico diario y del cuestionario epidemiológico. En este sentido, se invita a excluir a aquellos que presenten cuadro de hipertensión arterial o diabetes.



También lea: (¡Atención! Definidas las fechas de la Superliga entre América y Junior).



De esta manera, las personas que no cumplan el protocolo deben ser excluidos tanto de los entrenamientos como de la competencia; y quien resulte positivo para covid-19, será aislado y se hará seguimiento a su nexo epidemiológico.



Los clubes por su parte determinaran listados de máximo 30 jugares y cinco personas de cuerpo técnico que incluyan médico, preparador físico y de apoyo logístico. Uno de estos últimos se le designará como oficial de seguridad, quien junto al médico serán los encargados de vigilar el cumplimiento del protocolo.



Respecto al aforo no se habilitarán las tribunas ni venta de boletería o comidas y el máximo personas en el escenario deportivo será de 180 personas.

Otras medidas para tener en cuenta

Uso de tapabocas y gel antibacterial.



● Jugadores deben procurar utilizar vehículo personal o transporte personalizado individual privado para llegar a las instalaciones.



● Establecer horas de llegada.



● Desarrollar protocolos de limpieza y desinfección.



● Actividades se deben realizar con una distancia mínima de 2 metros.



● Entrenamientos se realizarán en dos sesiones al día con el grupo

completo, con una duración máxima de dos horas.



● Psicólogos y nutricionistas realizaran actividades de forma virtual.



● Gimnasios se podrán utilizar de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1313 de 2020.



● Retroalimentaciones de entramientos y reuniones de las comisiones técnicas se harán de forma virtual.



● No se habilitarán zonas de vestuario.



Le recomendamos: (Falcao afina puntería: anotó gol en amistoso de Galatasaray).



En la competencia la entrada al estadio será por la puerta de maratón; y además de los jugadores y cuerpo técnico, podrán ingresar dos asistentes técnicos, un gerente deportivo, un jefe de prensa, dos analistas de video, un utilero, diez personas máximo de logística, dos brigadistas, diez auxiliares de enfermería, un médico, una ambulancia medicalizada, árbitros, un comisario, los recogebolas no podrán ser menores de edad, Policía Nacional, administración del estado y el personal de TV no podrá tener contacto

personal del club.



Por su parte, las zonas habilitadas en el estadio además del campo de juego serán dos camerinos para jugadores, otro camerino para árbitros, bancos de sustitutos, banco de comisarios y corredores de traslado. También se deben disponer lavamanos, gel glicerinado en puntos estratégicos y baños con elementos de aseo y agua potable.



En otras medidas se contempla que intercambio de planillas se hará de forma virtual, no se autorizan saques de honor, activaciones de marca, homenajes o desfiles. No se autoriza el ingreso de porristas.



Con información de oficina de prensa*