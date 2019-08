Estas son las llaves de cuartos de final en la Copa Colombia

Avanza la edición 2019 de la Copa Colombia y ya están definidos los partidos de cuartos de final. Esta fase se disputará entre el 28 de agosto y el 11 de septiembre. Este miércoles clasificaron Pasto, Medellín, Cali, Tolima y Once Caldas, así como el Pereira, único sobreviviente de la B. El jueves avanzaron Junior y Nacional.

El Pereira, que venció este miércoles 1-0 a Rionegro Águilas (global 2-1), se medirá en cuartos de final al Pasto, que eliminó a La Equidad en la tanda de penaltis tras vencerlo 2-1 e igualar la serie 4-4.

El Once Caldas se metió entre los ocho mejores luego de superar al América de Cali en su llave: el cuadro blanco le había ganado 2-1 en la ida y empatado 0-0 en la vuelta en el Pascual Guerrero. Su rival será el Independiente Medellín, que con un Germán Cano en gran momento empató 2-2 con Millonarios en El Campín y avanzó 4-3 en el global.



En la otra parte del cuadro de las fases finales de la Copa, el Deportes Tolima clasificó sin problemas al aplastar al Orsomarso por 5-0. El global fue de 8-0 para el equipo dirigido por Alberto Gamero, enfrentará a Nacional.



Deportivo Cali eliminó al Real San Andrés tras imponerse 0-1 y se enfrentará al Junior, que superó al Bucaramanga.



Cuartos de final

​Pereira vs. Pasto

Medellín vs. Once Caldas

Tolima vs. Nacional

Cali vs. Junior





DEPORTES Y FUTBOLRED