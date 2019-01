La Liga se 'desmantela' y pierde varias estrellas para el 2019

Colombia demuestra que es un país netamente exportador de futbolistas. Según la Fifa, ocupó la novena posición mundial en número de jugadores al enviar fuera de sus fronteras 352 futbolistas, en el último reporte global del mercado de transferencias publicado a diciembre del 2017. Esa tendencia se mantiene: hoy, varias de las grandes figuras de la Liga 2018 se fueron, como Germán Cano, Dayro Moreno, Jarlan Barrera, Jorman Campuzano, José Sand y Ayron del Valle, por ejemplo, y por ahora.

Las inscripciones para la Liga 2019-I están abiertas hasta el 15 de febrero, pero el torneo se ve ‘desmantelado’. No tendrá a Germán Ezequiel Cano, máximo goleador del 2018, no sigue en el Medellín, equipo para el que marcó 32 goles en las ligas del año pasado, más uno en la Copa Colombia y otro en la Suramericana. El argentino aún no tiene equipo, pero ha sostenido que aquí no jugará en otro conjunto que no sea el DIM.



La razón que dio el presidente del equipo, Michael Gil, para no renovar al artillero de la Liga fue la “responsabilidad financiera”. Según cifras extraoficiales, se establecía una terminación de contrato de 350.000 dólares (unos 1.100 millones de pesos) y un salario mensual de 50 mil dólares (poco menos de 160 millones de pesos). Al año, unos 1.900 millones de pesos. En total, un monto anual cercano a los 3.000 millones de pesos.

Un lleno en un clásico paisa contra Nacional le puede dejar al DIM unos 1.200 millones de pesos, y este año tendrá la taquilla de al menos dos. Sin embargo, fue un riesgo que decidieron no tomar con el jugador de 31 años.



De Dayro Moreno se podrá hablar mucho de su vida personal o discutir si es un jugador ‘tóxico’ para sus compañeros, pero es indiscutible que es un goleador. A él lo despidieron de Nacional el pasado 16 de octubre, dos meses antes de finalizar la Liga en la que marcó 21 goles. El atacante, de 33 años, se fue para Talleres de Córdoba, de Argentina, firmó por dos años y jugará la fase previa de la Libertadores.

La primera vez y la última vez

Nacional también perdió a otra de sus grandes figuras: Jorman Campuzano. El volante de 22 años, revelación del fútbol colombiano, es la nueva carta del Boca Juniors argentino, equipo que ejecutó la cláusula de rescisión del contrato por 4 millones de dólares y negociaron directamente el salario con el jugador. Es la primera transferencia grande de Campuzano. En cambio, puede ser la última de Ayron del Valle, el goleador de Millonarios (16 goles en los torneos del 2018), que salió al Querétaro, de México. El delantero se fue en condición de préstamo por un año.



Jarlan Barrera, a pesar de fallar el penalti definitivo del Junior para ganar la Copa Suramericana, fue una de las figuras para lograr la estrella de la Liga. Después de una larga novela, el volante jugará para Rosario Central, también de Argentina, aunque es jugador del Tigres mexicano. Luego de una disputa jurídica, por la firma de contratos por parte del jugador con ambos equipos, Rosario aceptó que el jugador era de Tigres y acordaron la cesión por un año, a cambio de 200.000, sin ninguna otra opción.



Y si bien José Sand, goleador de la Libertadores 2017, con sus 14 goles no pudo liderar al Cali al título ni a l clasificar a un torneo internacional, regresó al Lanús argentino, porque la diferencia económica con el equipo fue “muy grande”, como lo dijo su empresario, Juan Cruz Oller.



