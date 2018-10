Así va la tabla de posiciones de la Liga a falta de 5 fechas

A falta del partido entre Tolima y Once Caldas, dos equipos que están muy cerca de la clasificación a los cuartos de final de la Liga 2018-II, las posibilidades de estar entre los ocho mejores de este semestre empiezan a acortarse: solo quedan cinco partidos del todos contra todos.

Así está la tabla

En este momento los ocho clasificados a los cuartos de final serían: Equidad (29 puntos y +5 en diferencia de gol), Tolima (26 +9), Once Caldas (26 +9), Bucaramanga (26 +2), Junior (25 +10), Rionegro (25 +3), Medellín (23 +4) y Santa Fe (22+8). En la pelea están: Nacional (22 +6), Cali (20 +1), Millonarios (18 +2), América (17 -2), Alianza Petrolera (16 -6) y Chicó 15 (-6).



Según las cuentas, el número mágico hoy se mantiene en 30 puntos así que Patriotas, Envigado, Pasto, Huila, Jaguares y Leones no podrían alcanzar esa cifra y ya están eliminados.



Sacando a Rionegro Águilas, hay siete equipos históricos del fútbol colombiano que se pelearán cuatro puestos ya que sin estar matemáticamente clasificados, Equidad, Tolima, Once Caldas y Bucaramanga parecen ya estar del otro lado porque solo deben hacer cuatro de los próximos 15 puntos.



Este es el calendario que les queda a los equipos que están en la pelea:



Junior: Patriotas, América y Jaguares, de local; Nacional y Alianza Petrolera, de visitante.

Rionegro Águilas: Nacional, Alianza Petrolera y Bucaramanga, de local; América y Jaguares, de visitante.

Medellín: Alianza Petrolera, Bucaramanga y Envigado, de local; Jaguares y Pasto, de visitante.

Santa Fe: Equidad y Tolima, de local; Once Caldas, Leones y Millonarios, de visitante.

Nacional: Junior y Equidad, de local; Rionegro Águilas, Once Caldas y Leones, de visitante.

Cali: América, Jaguares y Pasto, de local; Alianza Petrolera y Bucaramanga, de visitante.

Millonarios: Leones, Tolima y Santa Fe, de local; Envigado y Huila, de visitante.

América: Rionegro Águilas y Once Caldas, de local; Cali, Junior y Equidad, de visitante.

Alianza Petrolera: Cali y Junior, de local; Rionegro Águilas, Medellín y Once Caldas.

Chicó: Jaguares, Pasto, Huila, de local; Bucaramanga y Envigado, de visitante.



