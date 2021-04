¡Una Liga emotiva! Panorama de la clasificación a falta de 2 jornadas

Atlético Nacional es el primer equipo matemáticamente clasificado a las finales de la Liga, mientras Equidad, que dio una de las sorpresas de la jornada al vencer 0-1 al América en Cali, quedó muy, pero muy cerca de meterse. Solo una larga combinación de resultados dejaría por fuera al equipo que dirige Alexis García.

La Liga 2021-I es una de las más apretadas de los últimos tiempos. Solo hay cinco puntos de diferencia entre el segundo y el noveno, y sacar las cuentas se complica debido a la jornada de descanso obligada para todos por la desafiliación del Cúcuta Deportivo, que dejó cojo el campeonato hasta junio.



Aún faltan cuatro partidos de la fecha 17, más las dos últimas jornadas, en las que cada punto, cada gol, serán determinantes. Así está el panorama de los equipos que aspiran a clasificar:

Atlético Nacional (primero, 31 puntos)

Con su victoria 3-0 contra Envigado, el sábado, es el primer clasificado a las fases finales de la Liga. Por el cruce de juegos entre rivales directos, ya no perderá su cupo y podrá pensar tranquilamente en su participación en la Copa Libertadores: este miércoles visita a Libertad, de Paraguay.

Equidad (segundo, 30 puntos)

La victoria 0-1 contra América, prácticamente, le dio la clasificación. Descansa en la próxima fecha y cierra contra Santa Fe en Techo. No tiene un buen balance contra ese rival como local: de los últimos 10 partidos, ganó uno, empató 5 y perdió 4.

Tolima (tercero, 29 puntos)

En la próxima fecha recibe a Bucaramanga: de los últimos 10 partidos en Ibagué, ganó cuatro, empató cuatro y perdió dos. Cierra contra América en Cali, donde perdió siete de los últimos diez partidos. Ganó dos juegos y sacó un empate.

Junior (cuarto, 28 puntos)

El 0-0 de este domingo contra Águilas Doradas, en Barranquilla, lo complicó. Le queda un solo partido, porque descansa en la última fecha: visitará a Pasto. Solo ganó una vez en el estadio Libertad en los últimos 10 juegos: empató 4 y perdió 5. Y además, el jueves, jugará en La Paz (Bolivia), contra Bolívar, en la Copa Libertadores. A Junior, generalmente, no le rinde en la altura y además, Pasto se aferra a una lejana opción aritmética.



Deportivo Cali (quinto, 28 puntos)

Viene de descansar en esta jornada, luego de cuadrar caja con el 2-5 a Equidad, que le mejoró la diferencia de goles (hoy tiene +6). Recibe en la próxima fecha a Nacional, al que le ganó seis de los últimos 10 juegos en casa, más dos empates y dos derrotas. Termina contra Millonarios en Bogotá: solo ganó uno de los últimos 10 juegos en El Campín: perdió 6 y empató 3.

Acción del juego Equidad vs. Cali Foto: Dimayor - Vizzor Image

Santa Fe (sexto, 27 puntos)

Aún no ha jugado en esta fecha 17: este martes visita a Alianza Petrolera. Los antecedentes muestran que los rojos ganaron en 4 de sus ocho visitas a Barrancabermeja, con 3 empates y una derrota. Con Millonarios solo ha perdido uno de los últimos 10 clásicos como local. Cierra contra Equidad: ganó 4 de los últimos 10 juegos en Techo. Las tendencias le favorecen.

Millonarios (séptimo, 27 puntos)

Sigue dependiendo de sí mismo pero los resultados contra los equipos de la parte alta de la tabla no han sido buenos para el equipo de Alberto Gamero: solo dos puntos de 18 posibles. Cierra el campeonato contra dos equipos que están en la pelea. No tiene buenos antecedentes contra Santa Fe, un triunfo, 5 empates y 4 derrotas jugando como visitante. Contra Cali, en Bogotá, el balance reciente ha sido más favorable: seis triunfos, tres empates y una sola derrota.

Millonarios vs. Tolima. Foto: Dimayor

América (octavo, 25 puntos)

Se complicó tras perder el domingo 0-1 contra Equidad. En la próxima fecha visita a Jaguares. Nunca ha ganado en Montería en la A: tres empates y una derrota. Tampoco pudo derrotarlo en la B, en la que solo sacó un punto en tres visitas. En la última jornada, cierra contra Tolima en casa. Lo más reciente, 7 triunfos, un empate y 2 derrotas.

Medellín (noveno, 25 puntos)

Aún no ha jugado en esta fecha: el martes visitará al Deportivo Pereira. En sus últimas diez visitas al estadio Hernán Ramírez Villegas, el DIM ganó tres veces, empató dos y perdió cinco, pero cabe anotar que no juega allí desde 2011, cuando Pereira descendió. En la penúltima fecha recibe a Alianza Petrolera: 5 triunfos, un empate y dos derrotas contra ese rival en casa. Termina contra Once Caldas en Manizales: en los últimos 10 juegos, 3 triunfos, 3 empates y 4 derrotas.



Dos equipos con opciones lejanas

Deportivo Pasto, décimo con 21 puntos, aún podría llegar a 30 si gana los tres juegos que le quedan (Junior y Bucaramanga, como local, y Pereira, como visitante).



Lo mismo pasa con Atlético Bucaramanga, al que le faltan cuatro partidos (Patriotas y Águilas Doradas, en casa, y Tolima y Pasto, por fuera). El equipo que dirige Luis Fernando Suárez tendría que ganar los 12 puntos en disputa para llegar a 31.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc