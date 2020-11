Fecha final de la Liga: las cuentas para clasificar

Llegó la hora para la fecha final de la fase todos contra todos de la Liga, y cinco equipos aún están en la pelea por la clasificación; unos por mantenerse adentro, Junior y Equidad, y los otros tres por entrar, Águilas, Millonarios y Once Caldas. Los partidos se disputarán este domingo en horario unificado de las 6 p. m.



Los clasificados son Santa Fe, Tolima, Cali, Pasto, Nacional y América, que se vio beneficiado por su triunfo en el escritorio frente al Cúcuta, que entró en proceso de liquidación y no jugará tampoco hoy contra Nacional. La Dimayor aún no le suma esos tres puntos a los escarlatas en la tabla, pero el jueves a confirmó la decisión de darle la victoria, tras la pasada reunión de clubes. Esta victoria sin jugar le permite llegar a 33 unidades. Recibe a Equidad en juego clave para los capitalinos, que luchan por mantenerse dentro de los ocho.



Junior, por su parte, enfrentará a Chicó para definir de local su clasificación. El problema es para los que están por fuera, que deben ganar y esperar resultados. Hoy, el número mágico está en 31 puntos, cifra que, de mantenerse, significaría que ni Millos ni Caldas tendrían opción de llegar. En todo caso, estas son las cuentas de cada uno.



Las cuentas

7. Junior:

Junior en la Copa Suramericana. Foto: EFE

Junior: 30 puntos y +7

Enfrenta de local a Chicó

Clasifica si gana

Clasifica si empata y Equidad no gana, o si Águilas no vence por cinco goles.

Si pierde, necesita que Equidad también pierda, y que Águilas y Millos no ganen. Con Millos desempataría por goles.

8. Equidad

Gol de Equidad. Foto: Dimayor

Equidad: 29 puntos y +6

Visita al América

Clasifica si gana.

Si empata, necesita que Águilas no gane, o que Millos no lo haga por más de 3 goles. También le convendría que Junior pierda por dos o más goles.

Si pierde, se salva si Águilas y Millos no ganan, y si Once Caldas no golea.

9.Águilas

Millonarios vs. Águilas Doradas Foto: Dimayor - Vizzor Image

Águilas: 28 puntos y +3

Recibe al Cali

No depende de sí mismo.

Necesita ganar sí o sí, pero depende de que Junior o Equidad pierdan.

Si Junior empata o gana, necesita que Equidad no gane. Si Equidad gana, necesita que Junior pierda.

Si Águilas empata, necesita que Equidad pierda por goleada y que no ganen ni Millos ni Once Caldas

Si pierde se queda afuera.

10. Millonarios

Cristian Arango anotó el primer gol de MIllonarios en Pereira. Foto: Dimayor - Vizzor Image

Millonarios: 27 puntos y +3

Recibe a Alianza

Obligado a ganar.

Clasifica si Equidad pierde y Águilas no gana. Si Equidad empata, debe hacerle más de tres goles a Alianza.

También clasifica si golea y Junior cae, pero solo si Equidad o Águilas no ganan.

11. Once Caldas

Once Caldas visita a Boyacá Chicó en Tunja Foto: Dimayor - Vizzor Image

Once Caldas: 26 puntos y +2

Visita a Tolima

Tiene la más remota opción de clasificar, ya que necesita cuatro resultados:

Ganar por dos o más goles

Que Equidad pierda por tres o más goles

Que pierda Águilas y que no gane Millonarios.

Si empata o pierde queda afuera.



