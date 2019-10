Así quedaron las cuentas del descenso para la última jornada

Los resultados de la fecha 19 aplazaron para la última jornada la definición de los dos descensos en fútbol colombiano en la temporada 2019. Cuatro equipos todavía tienen riesgo de caer a la B: Atlético Huila, Unión Magdalena, Jaguares y Rionegro.

La última jornada de la fase todos contra todos está programada, inicialmente, para el domingo 3 de noviembre. Cabe recordar que este fin de semana no hay fútbol en Colombia por la jornada de elecciones regionales.

La definición del descenso, además, va a depender de una decisión del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS, por sus siglas en francés), que debe estudiar el caso que presentó Deportes Tolima.



El equipo de Ibagué llevó hasta esa instancia la decisión de la Comisión Disciplinaria de la Dimayor de quitarle los puntos del partido contra Rionegro, el pasado 26 de julio. Ese día Tolima había ganado 0-2, pero perdió en el escritorio por haber inscrito irreglamentariamente a Rafael Carrascal.



Si el TAS decide a favor de Tolima, Rionegro perdería tres puntos en las tablas de posiciones de la Liga y el descenso y el panorama sería distinto. Por ahora, con la decisión de las autoridades de la Dimayor, así están las cuentas del descenso para la última fecha.



Atlético Huila (último, 131 puntos, diferencia de goles de -35): juega contra otro de los candidatos al descenso, Jaguares, en Montería. Está obligado a ganar y a esperar a que Unión Magdalena no le gane a Once Caldas en Manizales. Es la única combinación que evitaría su segundo descenso a la B: ya había bajado en 1996.



Unión Magdalena (penúltimo, 132 puntos, -37): tampoco depende de sí mismo. Tiene que ganarle a Once Caldas en Manizales y esperar a que no gane Jaguares, o que Rionegro pierda por dos o más goles con Millonarios.



Jaguares (puesto 18, 133 puntos, -48): si le gana al Huila en Montería, permanecerá un año más en la A. Si empata, necesita que Unión Magdalena no gane. Si pierde, se va a la B.



Rionegro (puesto 17, 135 puntos, -34): se salva del descenso si gana o empata con Millonarios. Si pierde, debe esperar a que Jaguares y Unión Magdalena no ganen, o que si este último lo hace, no le recorte los tres goles en la diferencia.



DEPORTES