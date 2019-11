¿Quiénes serán los finalistas? Las cuentas de clasificación en la Liga

Se disputó la fecha 5 del fútbol colombiano que dejó como noticia la eliminación de Atlético Nacional. Así están las cuentas y las posibilidades para la última fecha.

Grupo A



Junior: juega contra Deportes Tolima en Ibagué. Si gana o empata estará en la final por tercer torneo consecutivo. Una derrota lo deja eliminado.



Deportes Tolima: estará en la final si derrota al Junior en Ibagué en la última jornada. Es el único resultado que le sirve. Una victoria, además, le asegura la clasificación, al menos, a la fase previa de la Copa Libertadores por reclasificación, si la final es contra América: llegaría a 87 puntos.





Atlético Nacional y Cúcuta Deportivo ya no tienen opciones. Los verdes aseguraron cupo en la Copa Suramericana.



Grupo B

América: será finalista si derrota a Santa Fe en el Pascual Guerrero. El empate le alcanza si no gana Deportivo Cali.



Santa Fe: clasificará a la final si vence al América. No le sirve otro resultado. Solo puede clasificar a torneo internacional si es campeón.



Deportivo Cali: tendrá que ganarle a Alianza Petrolera por tres o más goles y esperar un empate entre América y Santa Fe. También le sirve ganar 2-0 y que el juego en el Pascual termine 0-0.



Se puede dar este caso: si Cali gana 2-0 y América empata 1-1, quedan empatados en todo: 10 puntos, 8 goles a favor, 6 en contra, 3 goles anotados como visitante; los tantos recibidos por fuera de su estadio no cuentan, según el reglamento. En ese caso, el clasificado se definiría por sorteo.



