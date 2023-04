La reunión citada por el Ministerio del Interior para este jueves, para analizar la problemática de la violencia generada por las barras bravas en las últimas semanas en el fútbol colombiano, se llevó a cabo como una primera exploración al tema, aún sin grandes medidas.

Fuentes consultadas por EL TIEMPO aseguraron que esta primera reunión fue más política y protocolaria que otra cosa y que es un punto de partida para trazar una hoja de ruta para comenzar a analizar las medidas que se tomarán próximamente.



Incluso, fue la primera vez, por ejemplo, que coincidieron en una reunión la nueva ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, y el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo: no se conocían.

El recién nombrado Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, tuvo este jueves su primer acercamiento con el tema. Se sorprendió de que en la reunión no hubiera representantes de las barras.



"Uno no puede creer que lo que pasa en un estadio está aislado de la sociedad. En el estadio se expresan de alguna manera tensiones sociales. Cómo enfrentar la violencia en los estadios: primero, un fuerte ejercicio pedagógico. No puede ser que como sociedad no podamos aprender a convivir con el otro que tiene una camiseta distinta, una pasión distinta o piense distinto a uno. Eso tenemos que ir erradicándolo y no solo en el estadio: se erradica en estos micrófonos, en la agresividad en que descalificamos", dijo Velasco.

Facebook Twitter Linkedin

Luis Fernando Velasco Foto: Ministerio del Interior



El ministro, además, insistió en que no está de acuerdo, en principio, con el regreso de las mallas a los estadios, como lo propuso la Dimayor. "Yo soy liberal humanista y me parece terrible llegar a un estadio y que tenga prácticamente un tratamiento como si fuera un espacio de guerra. Lo ideal es que no las necesitemos. Pero para no necesitarlas necesitamos construir una política para que estemos lo suficientemente tranquilos y que no las necesitemos", explicó.

La biometría, uno de los puntos de la reunión



Sobre los mecanismos de identificación que desde hace varios años se han pedido en los estadios, Velasco opinó, con la salvedad de que reconoció que apenas está comenzando a conocer este asunto.



"Hay mecanismos tecnológicos que logran identificar a la gente que evidentemente no va a ver fútbol sino a soltar frustraciones y las sueltan con violencia. Otros países pudieron hacerlo, veamos qué les funcionó", señaló.



Los representantes del fútbol profesional insistieron en que es imposible reemplazar la seguridad brindada por la Policía en los estadios por entes privados. En esa misma línea, hace algunos días, se pronunció Carlos González Puche, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, al considerar que una seguridad privada, por ejemplo, no tiene la facultad de detener las personas que cometan desmanes.

Facebook Twitter Linkedin

Fernando Jaramillo y Ramón Jesurún, en la reunión convocada por Mininterior. Foto: Ministerio del Interior



Sobre el tema del endurecimiento de las penas a los hinchas que invadan la cancha y provoquen actos de violencia, el ministro del Interior expresó: "Soy poco carcelero, pero creo en medidas policivas, correctivas. Una persona que en medio del espectáculo invade una cancha intentando agredir no es buena para el espectáculo y tiene que tener una sanción. Hay que hacer un ejercicio pedagógico para que no pase, pero si pasa, tenemos que actuar. Es una responsabilidad de los dueños del fútbol, de los equipos, pero también del alcalde, de la policía, porque eso pone en riesgo la vida de otra gente".



Los representantes del Gobierno le anunciaron a la Dimayor que ellos tenían unos estudios sobre el impacto social de las barras, los cuales serán entregados en los próximos días. El presidente de la rama profesional, Fernando Jaramillo, se mostró muy receptivo acerca de este asunto.



Por su parte, la Dimayor podría citar en los próximos días una asamblea extraordinaria para analizar la situación, en especial, lo relacionado con los castigos para los clubes que apoyen las barras, como se habló en la reunión del lunes pasado, con penas que incluyan, incluso, quita de puntos.



El tema no es tan sencillo, teniendo en cuenta que para aplicar eso hay que hacer una reforma tanto del Código Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol como de la reglamentación de los campeonatos de Dimayor, y esa decisión pasa directamente por las asambleas tanto del a FCF como del fútbol profesional.



