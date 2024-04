Las claves de Rafael Dudamel, el técnico que tiene a Bucaramanga líder y clasificado

¿Y por qué no?, se pregunta Rafael Dudamel. ¿Por qué no puede lograr el título con Atlético Bucaramanga? Esa debe ser la frase que ronda en su cabeza antes de cada partido. El técnico venezolano tiene la suficiente experiencia como para saber que el camino hacia la estrella del fútbol colombiano es arduo, empedrado, difícil, pero su campaña hoy es tan buena que Dudamel se da el placer de soñar, de mentalizarse en que su equipo va a poder dar la pelea al máximo. Ya clasificó a los cuadrangulares, pero ese no es su techo.

Rafael Dudamel es un nombre ya hecho en el fútbol colombiano. Primero, porque fue un portero que dedicó gran parte de su carrera en esta Liga, en estas canchas, en equipos como Santa Fe, Cali, Millonarios (con el que fue campeón de la Copa Merconorte), América, Huila y Cortuluá. Y, segundo, porque ya sabe lo que es ser campeón aquí, al lograr el título con el Deportivo Cali como jugador (1998) y como DT (2021).

Como si fuera poco su vínculo con el país, Dudamel es comentarista de fútbol del Canal Caracol en los partidos de la Selección Colombia, donde aprovechan su amplia experiencia pues fue seleccionador de Venezuela en las categorías sub-17, sub-20 y mayores. Incluso, fue subcampeón mundial juvenil como DT. A nivel internacional atajó en clubes de su país, de Argentina y estuvo en Sudáfrica.

En este 2024 decidió volver a la Liga, tras un paso por el Necaxa de México, donde no tuvo suceso. Aceptó la propuesta del Atlético Bucaramanga para regresar a Colombia.

Llegó con su discurso ganador, sedujo a un grupo de futbolistas, los convenció de su idea, los puso a trabajar, a jugar, les inculcó eso de querer triunfar, de que no son inferiores, y el resultado es que hoy Bucaramanga es el líder de la Liga y está clasificado de manera anticipada a los cuadrangulares semifinales, lo hizo con cinco fechas de anticipación. Llegó a la fecha 15 con 29 puntos y este sábado enfrenta al Deportivo Cali como local (6:10 p. m.).

Ahí no paran sus méritos. Bucaramanga lleva 13 partidos sin perder en la Liga. Solo cayó en la primera fecha contra Junior, y esa derrota fue una alerta. De inmediato el equipo despertó y desde entonces se hizo fuerte, en defensa (solo 5 goles en contra, siendo el equipo con menos goles recibidos). Engrana su juego en torno a Fabián Sambueza, que recuperó el óptimo nivel y es el guía del equipo.

No deja de ser una sorpresa que Bucaramanga esté arriba en la tabla y con ese ritmo imponente, pero con Dudamel ha sido posible mostrar ese rendimiento.

Las metas de Dudamel con Bucaramanga

“Los objetivos trazados los hemos ido cumpliendo. Evidentemente, antes de lo previsto, porque cuando proyectábamos el equipo sabíamos que teníamos un plantel talentoso, pero que teníamos que potenciarlo mucho desde lo físico, darle una identidad en lo táctico y por supuesto que cuando tú comienzas lo haces con mucha ilusión, pero es mentira si te digo que esto lo visualizamos desde el principio y mucho menos de esta manera”, dijo Dudamel al programa VBar de Caracol Radio.

Dudamel tiene 51 años. Una extensa carrera en el fútbol. No se atribuye los logros del Bucaramanga, dice que lo importante son los jugadores, que él es solo un facilitador. A Dudamel le gusta darles libertad en la cancha, pero bajo una idea de juego que es la que le está funcionando.

Y les hace frente a los llamados ‘grandes’, como si los desafiara. Le empató a Millonarios, le ganó a Santa Fe en Bogotá, le empató de visita al América y a Nacional. Se ha vuelto un hueso duro de roer, un equipo al que nadie quiere enfrentar.

Su meta ahora es terminar de primero y luego entrar a los cuadrangulares a mostrar su verdadera capacidad. “Y entramos a los cuadrangulares, con todos estos números y rendimiento, tengo que llevarlo a más y vamos a ir a más. En los cuadrangulares vamos a competir por ir a la final, entrar e ir por la estrella”, dice Dudamel, el DT que tiene soñando a Bucaramanga.

